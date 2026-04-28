মির্জা মাহমুদা
পরীক্ষা

শিক্ষকের পরামর্শ

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। সঠিক প্রশ্নটা নির্বাচন জরুরি

পরীক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্ন। যার ওপর ভিত্তি করে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে থাকে।

আর প্রশ্নপত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক প্রশ্ন নির্বাচন করা। 

∎ প্রশ্ন নির্বাচন সঠিক ও যথাযথ হলে একজন পরীক্ষার্থী সহজেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভালোভাবে সব প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করতে পারে।

∎ পরীক্ষার হলে তোমার প্রশ্ন নির্বাচনের বিষয়টি কিন্তু পরীক্ষার আগের প্রস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কিত। কথাটি তোমাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে। আর তা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিতে হবে। 

∎ প্রথমে বহুনির্বাচনি অংশের পরীক্ষা হবে। সময়ও নির্ধারিত। প্রশ্ন পড়ার সময়ই সঠিক উত্তর ঠিক করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে। যে প্রশ্নটা কঠিন, তা বুঝে নিয়ে উত্তর করবে।

∎ রচনামূলক অংশের সব প্রশ্ন আগে পড়ে নেবে ভালো করে। তারপর ঠিক করবে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর করবে। সহজ প্রশ্ন নির্বাচন করাই উচিত, যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করতে পারো। প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় উত্তরটা কত বড় হবে, তা অবশ্যই নম্বরের ভিত্তিতে লিখবে।

    অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

