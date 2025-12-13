২০২৬ সালে অনিয়মিত, মানোন্নয়নে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দেবে তাদের ২০২৫ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে পরীক্ষা হবে।
পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬ নিয়ে নতুন নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান এবং আলিম পরীক্ষার সিলেবাস (পাঠ্যসূচি) নিয়ে নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালে অনিয়মিত, মানোন্নয়নে যারা এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা দেবে তাদের পরীক্ষা ২০২৫ সালের পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস অনুযায়ী নেওয়া হবে।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এ–সংক্রান্ত একটি চিঠি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্টদের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান এবং আলিম পরীক্ষা এনসিটিবি কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি আলোকে অনুষ্ঠিত হয়। যেসব পরীক্ষার্থী ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান এবং আলিম পরীক্ষায় অনিয়মিত/মানোন্নয়ন হিসেবে অংশগ্রহণ করবে তাদের পরীক্ষা ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান এবং আলিম পরীক্ষার জন্য ইতোপূর্বে এনসিটিবি পাঠানো পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে অনুষ্ঠিত হবে। সব শিক্ষা বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

