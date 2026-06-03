ক্যাডেট কলেজে ভর্তি ২০২৭। সাধারণ জ্ঞান : (আন্তর্জাতিক বিষয়ক)—‘পৃথিবীর ছাদ’ বলা হয় পামির মালভূমিকে

সাধারণ জ্ঞান: আন্তর্জাতিক বিষয়ক
১. জাতিসংঘের উদ্যোগে কোন দিনকে আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
উত্তর: ৩০ জুলাই।
২. বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
উত্তর: ২৮ জুলাই।
৩. বিশ্বের বড় অর্থনৈতিক জোট কোনটি?
উত্তর: ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
৪. জাতিসংঘের ‘টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা’ কয়টি?
উত্তর: ১৭টি।
৫. আন্তর্জাতিক নদী বলা হয় কাকে?
উত্তর: দানিয়ুবকে (১১টি দেশ দিয়ে প্রবাহিত)।
৬. সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫।
৭. জাতিসংঘের প্রস্তাবক কে?
উত্তর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
৮. জাতিসংঘের পতাকার রং কয়টি?
উত্তর: ২টি। নীল ও সাদা।
৯. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?
উত্তর: এশিয়া।
১০. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
উত্তর: গ্রীনল্যান্ড (ডেনমার্ক)।
১১. ‘রুটির ঝুড়ি’ বলা হয় কাকে?
উত্তর: প্রেইরি অঞ্চলকে।
১২. কাকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়।
উত্তর: পামির মালভূমি।
১৩. বিশ্বের বৃহত্তম রেইন ফরেস্ট কোনটি?
উত্তর: আমাজন বন।
১৪. সয়াবিন উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: আর্জেন্টিনা।
১৫. ‘ওপেক’ কী?
উত্তর: তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট।
১৬. ‘টেসলা’ কী?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের একটি গাড়ি নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান।
১৭. ‘ব্ল্যাকবক্স’ কোথায় থাকে?
উত্তর: উড়োজাহাজে।
১৮. বিশ্বের সর্বাধিক দ্বীপরাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর: ইন্দোনেশিয়া।
১৯. ‘আইআরজিসি’ শব্দের অর্থ কি?
উত্তর: ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোর।
২০. বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাজধানী হলো কোনটি?
উত্তর: ভ্যাটিকান সিটি।
২১. বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপের নাম কী?
উত্তর: জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ।
২২. ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
উত্তর: মেটা।
২৩. বিশ্বের সর্বাধিক ভাষার দেশ কোনটি?
উত্তর: পাপুয়া নিউগিনি।
২৪. ইউক্রেনের মুদ্রার নাম কী?
উত্তর: রিভনিয়া।
২৫. জাতিসংঘের অফিশিয়াল ভাষা কয়টি?
উত্তর: ৬টি।
২৬. ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ কোনগুলো?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।
২৭. বিশ্বের কোন দেশ প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আইন বা ‘এআই অ্যাক্ট’ পাস করেছে?
উত্তর: ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।
২৮. এলএনজি রপ্তানিতে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।
২৯. EPI কার্যক্রমে কতটি রোগের বিরুদ্ধে টিকা দেয়া হয়?
উত্তর: ১০টি।
৩০. বাংলাদেশে EPI কার্যক্রম শুরু হয় কবে থেকে?
উত্তর: ১৯৭৯ সালে ৭ এপ্রিল।
অধ্যাপক মোহাম্মদ আফলাতুন, অধ্যক্ষ
হাজারীবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা