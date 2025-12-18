জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, পাসের হার ৫৪.১৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফল আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হয়েছে। গড় পাসের হার ৫৪.১৯।
ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। মুঠোফোনে এবং ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় ২৩ অক্টোবর।
মুঠোফোনে ফল দেখবেন যেভাবে—
মুঠোফোনে ক্ষুদেবার্তায় ফল জানা যাবে। ফল জানতে nu roll no টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি ক্ষুদেবার্তায় ফল জানা যাবে।
ওয়েবসাইটে দেখবেন যেভাবে—
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট http://results.nu.ac.bd/ এর মাধ্যমে ফলাফল দেখা যাবে। ফলাফল দেখার ধাপসমূহ- প্রথমে http://results.nu.ac.bd/ ওয়েবসাইটে যেতে হবে। পরে রোল, রেজিষ্ট্রেশন, এবং পরীক্ষার সাল দিয়ে রেজাল্ট দেখতে পারবেন। এছাড়া ফলাফল শিটটি ডাউনলোড বা প্রিন্ট করা যাবে।