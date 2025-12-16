অতীত, বর্তমান ও ভবিষ৵ৎ বুঝে উত্তর করো

বাংলা: ক্রিয়ার কাল নির্ণয়
প্রাথমিক বিদ্যালয়–শিক্ষার্থী মেধা যাচাই পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ের ১০ নম্বর প্রশ্ন থাকবে ক্রিয়ার কাল নির্ণয়ের ওপর।
প্রশ্ন: রফিক, বরকত ভাষার জন্য জীবন দেবেন। (অতীত)
উত্তর: রফিক, বরকত ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন।
প্রশ্ন: সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিল। (বর্তমান)
উত্তর: সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে।
প্রশ্ন: পাহাড় তার সুরের বাহার ছড়াবে। (বর্তমান)
উত্তর: পাহাড় তার সুরের বাহার ছড়াচ্ছে।
প্রশ্ন: বাজারে আগুন ধরে গিয়েছে। (ভবিষ্যৎ)
উত্তর: বাজারে আগুন ধরে যাবে।
প্রশ্ন: মৌমাছিটি ফুলের ওপর বসবে। (অতীত)
উত্তর: মৌমাছিটি ফুলের ওপর বসেছিল।
প্রশ্ন: বিশ্বজগৎ দেখেছি আমি। (ভবিষ্যৎ)
উত্তর: বিশ্বজগৎ দেখব আমি।
প্রশ্ন: মানুষ কেমন করে ঘুরছে? (ভবিষ্যৎ)
উত্তর: মানুষ কেমন করে ঘুরবে?
প্রশ্ন: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসছেন। (ভবিষ্যৎ)
উত্তর: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসবেন।
প্রশ্ন: বাবু প্রতিজ্ঞা করে, সে ঘরে বসে থাকবে না। (অতীত)
উত্তর: বাবু প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে ঘরে বসে থাকবে না।
প্রশ্ন: সুন্দরবনে গন্ডার আছে। (অতীত)
উত্তর: সুন্দরবনে গন্ডার ছিল।
প্রশ্ন: জঙ্গলে হাতি এসেছে। (ভবিষ্যৎ)
উত্তর: জঙ্গলে হাতি আসবে।
প্রশ্ন: আমাদের দেশে প্রচুর শকুন ছিল। (বর্তমান)
উত্তর: আমাদের দেশে প্রচুর শকুন আছে।
প্রশ্ন: গোলপাতার বনে বাঘ উঁকি দিচ্ছে। (অতীত)
উত্তর: গোলপাতার বনে বাঘ উঁকি দিয়েছিল।
মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা