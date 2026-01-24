এসএসসি ২০২৬—বাংলা ২য় পত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: স্পর্শ ব্যঞ্জনের অপর নাম স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

বাংলা ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
পরিচ্ছেদ–৭: ব্যঞ্জনধ্বনি
১. ‘হাতি’ শব্দে ‘হ’ কোন ব্যঞ্জনের উদাহরণ?
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. দন্ত্য ব্যঞ্জন
গ. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ঘ. কণ্ঠনালীয় ধ্বনি
২. স্পর্শ ব্যঞ্জনের অপর নাম কী?
ক. নাসিকা ব্যঞ্জন খ. উষ্ম ব্যঞ্জন
গ. স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ঘ. কম্পিত ব্যঞ্জন
৩. কোন ধ্বনির আওয়াজ শিসের মতো হয়?
ক. ত, থ খ. শ, স
গ. চ, ছ ঘ. য, র
৪. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক. ল খ. গ
গ. হ ঘ. জ
৫. কোনটি তাড়িত ব্যঞ্জনের উদাহরণ?
ক. ড় খ. গ
গ. হ ঘ. জ
৬. কোনগুলো ঘোষ ব্যঞ্জন?
ক. ব, ভ খ. ত, দ
গ. গ, চ ঘ. স, হ
৭. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়?
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
৮. ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ কম থাকলে, সেগুলোকে কী বলে?
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
৯. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম হয়?
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
১০. ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ বেশি থাকলে, সেগুলোকে কী বলে?
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি
গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
১১. কম্পিত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি আছে কোন শব্দে?
ক. বড় খ. চানাচুর
গ. হঠাৎ ঘ. দন্ত্য
১২. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ‘শ’ কেমন ধ্বনি?
ক. মূর্ধন্য খ. তালব্য
গ. দন্ত্য ঘ. কণ্ঠ্য
১৩. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
১৪. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিব একাধিকবার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে?
ক. তালব্য ধ্বনি খ. কম্পিত ধ্বনি
গ. মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ. নাসিক্য ধ্বনি
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. খ ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. খ
*লেখক: জাহেদ হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক, বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা