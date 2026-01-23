চুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার ফল ভোরে প্রকাশ

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোর রাত ৪ টার দিকে ভর্তি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত মেধা তালিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে মূল মেধতালিকায় ৯ হাজার ৪৯৮ জন, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (উপজাতি) তালিকায় ২৮ জন এবং রাখাইন সম্প্রদায়ের ২ জন স্থান পেয়েছে। স্থাপত্য বিভাগে মূল মেধাতালিকায় ৩০৩ জন এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তালিকায় ১ জন স্থান পেয়েছে।
মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত সকল প্রার্থীকে আগামী ১ ফেব্রুয়ারী (রোববার) সকাল ১০টা থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) রাত ১১ টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (https://admissioncuet.ac.bd) গিয়ে অনলাইন চয়েজ ফর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিভাগের পছন্দক্রম প্রদান করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের জন্য ১১টি পছন্দসহ একটি পছন্দক্রম পূরণ করতে হবে। তবে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তিচ্ছুদের জন্য কোন পছন্দক্রম পূরণের প্রয়োজন নেই।
মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের মধ্য থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের মূল মেধাক্রমের প্রথম ১ হাজার ২৫০ জন, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মেধাক্রমের প্রথম ১০ জন, রাখাইন সম্প্রদায়ের ১ জনকে ডাকা হয়েছে। আবার স্থাপত্য বিভাগের মূল মেধাতালিকার প্রথম ১০ জন এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেধাক্রমের ১ জনকে ডাকা হয়েছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) প্রথম পর্যায়ে ভর্তির জন্য ডাকা হয়েছে। এদিন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টার মধ্যে স্ব-শরীরে নীরিক্ষা কমিটির কাছে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়েছে। নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা প্রার্থীদের সনদপত্র যাচাইয়ের পর ঐ দিনই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে।
পরের দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় প্রাপ্ত বিভাগ দেখে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ১৮৫০০ টাকা সোনালী ব্যাংক চুয়েট শাখায় বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা প্রদান করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তবে কোন প্রার্থী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে একই দিন ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ব্যাংকে জমা দিতে পারবে।
প্রথম পর্যায়ে ভর্তির পর ভর্তিকৃত প্রার্থীর বিভাগ ও মোট শুন্য আসন সংখ্যা এবং পরবর্তী দফায় ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ১ মার্চ ভর্তির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ওরিয়েন্টেশনের দিন পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।
জানতে চাইলে ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কাজী দেলোয়ার হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, " সব প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষার রেজাল্টও দ্রুততম সময়ে দেওয়া হয়েছে। "
উল্লেখ্য, গত ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) চুয়েটের স্নাতক প্রথম বর্ষে (২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদসমূহের মোট ১২টি বিভাগে সংরক্ষিত ১১টিসহ মোট ৯৩১টি আসনের বিপরীতে মোট ১২ হাজার ৯৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন । সে হিসেবে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের হার ছিল প্রায় ৮৭ শতাংশ।