পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬—তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: এক টুইটে সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষরে বার্তা কেন

লেখা: প্রকাশ কুমার দাস

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১. তড়িৎ–চৌম্বকীয় বলের ধারণা প্রথম প্রকাশ করেন কে?

'h ক. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল খ. স্টিভ জবস 

গ. গুগলিয়েলমো মার্কনি ঘ. জগদীশ চন্দ্র বসু

২. টুইটারে একটি টুইটে সর্বোচ্চ কত অক্ষরের বার্তা দেওয়া যায়? 

ক. ১৪০ খ. ১৪৪

গ. ১৫০ ঘ. ১৫৪

৩. কোন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ, অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়? 

ক. ফেসবুক খ. টুইটার 

গ. গুগল ঘ. ব্লগিং

৪. ই-সেবার বৈশিষ্ট্য হলো—

i. স্বল্প সময়ে সেবা পাওয়া

ii. হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করে 

iii. সেবার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে যেতে হয় 

নিচের কোনটি সঠিক? 

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii 

৫. ডিজিট শব্দের অর্থ কী?

ক. সংখ্যা খ. ডিজিটাল 

গ. বাইনারি ঘ. পদ্ধতি

৬. ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে— 

i. জনগণের সম্পৃক্ততা 

ii. সিভিল সার্ভিস 

iii. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো

নিচের কোনটি সঠিক? 

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে—

i. স্বল্প সময়ে সেবা পাওয়া যায় 

ii. সেবার মান উন্নত হয়েছে 

iii. ছুটির দিনেও সেবা পাওয়া যায় 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. বর্তমানে দেশের সব জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে সংগ্রহ করার ই-সার্ভিসের নাম কী?

ক. ই-এমটিএস সেবা খ. ই-পুর্জি সেবা 

গ. ই-পর্চা সেবা     ঘ. ই-কমার্স সেবা

৯. ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছে— 

i. মানবসম্পদ উন্নয়ন 

ii. জনগণের সম্পৃক্ততা 

iii. সিভিল সার্ভিস 

নিচের কোনটি সঠিক? 

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেবা প্রদানের পদ্ধতিকে কী বলে? 

ক. ই-লার্নিং খ. ই-মেডিসিন 

গ. ই-টিকিট ঘ. ই-সার্ভিস

১১. আমাদের জীবনে আইসিটির কী ধরনের প্রভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়? 

ক. একমুখী খ. দ্বিমুখী 

গ. ত্রিমুখী ঘ. বহুমুখী

১২. ‘তথ্য অধিকার আইন’ কত সালে চালু হয়? 

ক. ২০০৯ খ. ২০০৮ 

গ. ২০০৭ ঘ. ২০০৬

১৩. তথ্য অধিকার আইনের সপ্তম ধারায় কয়টি বিষয় আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে? 

ক. ২ খ. ৭ 

গ. ১২ ঘ. ২০

১৪. ইন্টারনেটে কোনো তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম কী? 

ক. ফেসবুক খ. ই-মেইল 

গ. টুইটার ঘ. সার্চ ইঞ্জিন

১৫. তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা কোনটি? 

ক. অর্থের ব্যবহার খ. পারদর্শিতা

গ. ইন্টারনেট ঘ. তথ্যের ক্রমবিকাশ

১৬. ‘ইনফরমেশন হাইওয়ের’ প্রাথমিক রূপ কোনটি?

ক. ইন্টারনেট খ. নেটওয়ার্ক 

গ. আইসিটি ঘ. সফটওয়্যার

১৭.  ‘তড়িৎ চৌম্বক বলের’ ধারণা প্রকাশ করেন কোন বিজ্ঞানী?

ক. চার্লস ব্যাবেজ খ. অ্যাডা লাভলেস

গ. জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ঘ. জগদীশ চন্দ্র বসু

১৮. প্রথম ইন্টারনেট প্রটোকলের ধারণা দেন কে?

ক. বিজ্ঞানী মার্কনি খ. মার্ক জাকারবার্গ

গ. স্টিভ জবস ঘ. স্যামুয়েল টমলিনসন

১৯. ইন্টারনেট কী?

ক. ই-মেইল খ. ওয়েবের সমষ্টি

গ. একটি নেটওয়ার্ক ঘ. নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক

সঠিক উত্তর

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. ক ৭. ঘ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক ১৩. ঘ ১৪. ঘ ১৫. খ ১৬. ক ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. ঘ

*লেখক: প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

