জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাসের আলোকে ভর্তি পরীক্ষা হবে
পরীক্ষা

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা: দেখে নাও ২০২৬ সালের সিলেবাস

পড়াশোনা ডেস্ক

ক্যাডেট কলেজগুলোতে ২০২৬ সালে ভর্তি পরীক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাসের আলোকে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। ছেলেদের জন্য ৯টি ও মেয়েদের জন্য ৩টি ক্যাডেট কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি নেওয়া হবে সপ্তম শ্রেণিতে। ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস নিচে দেখে নাও।

ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস—

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ষষ্ঠ শ্রেণির সিলেবাসের আলোকে ভর্তি পরীক্ষা হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর দেখে নাও—

ভর্তি পরীক্ষা হবে মোট ৩০০ নম্বরের ।

১. ইংরেজি-১০০ নম্বর,

২. গণিত-১০০ নম্বর,

৩. বাংলা-৬০ নম্বর,

৪. বিজ্ঞান, ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা-৪০ নম্বর।

ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষা: সিলেবাস ও মানবণ্টন-২০২৬

১. বিষয়: ইংরেজি- নম্বর ১০০ —

# Grammar

1. Sentence.

2. Parts of Speech.

3. Gender.

4. Number.

5. Punctuation and use of Capital Letters.

6. Tense.

7. Subject and Predicate.

8. Agreement of Subject and Verb.

9. Transformation of Sentences.

10. Right Form of Verbs.

11. Contractions.

12. Rearrange Jumbled Words to Make Sentences.

13. Spelling.

14. Phrases & Idioms.

ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি নেওয়া হবে সপ্তম শ্রেণিতে

২. বিষয়: গণিত-নম্বর ১০০ —

প্রথম অধ্যায়: স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: অনুপাত ও শতকরা।

তৃতীয় অধ্যায়: পূর্ণসংখ্যা।

চতুর্থ অধ্যায়: বীজগণিতীয় রাশি।

পঞ্চম অধ্যায়: সরল সমীকরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়: জ্যামিতির মৌলিক ধারণা।

সপ্তম অধ্যায়: ব্যবহারিক জ্যামিতি।

অষ্টম অধ্যায়: তথ্য ও উপাত্ত।

৩. বিষয়: বাংলা-নম্বর ৬০ —

# ব্যাকরণ

১. ধ্বনি ও বর্ণ, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, সন্ধি।

২. শব্দ ও পদ পরিচয়: শব্দ, পদ, পদের শ্রেণিবিভাগ, পদ পরিবর্তন, বিপরীত শব্দ, দ্বিরুক্ত শব্দ ও সংখ্যাবাচক শব্দ।

৩. লিঙ্গ।

৪. বচন।

৫. ক্রিয়ার কাল: শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগ।

৬. কারক।

৭. বাগধারা।

৮. এককথায় প্রকাশ।

৯. বিরাম চিহ্ন।

# নির্মিতি/রচনা রীতি

১. ভাব-সম্প্রসারণ।

২. অনুচ্ছেদ লিখন/যুক্তিভিত্তিক অনুচ্ছেদ (১০-১৫ বাক্য)।

৩. অনুধাবন।

৪. বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা: নম্বর-৪০—

১. বিজ্ঞান।

২. ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান।

৩. ডিজিটাল প্রযুক্তি।

৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস।

৫. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও ক্যাডেট কলেজ।

৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বের ভৌগোলিক বিষয়াবলি।

৭. বাংলাদেশ ও বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি।

৮. খেলাধুলা।

৯. বুদ্ধিমত্তা (আইকিউ)।

