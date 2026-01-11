বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি

বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ
# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।
অশুদ্ধ: দৈন্যতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।
শুদ্ধ: দীনতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।
অশুদ্ধ: সকল লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ: সব লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল।
অশুদ্ধ: এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।
শুদ্ধ: এক মাঘে শীত যায় না।
অশুদ্ধ: নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
শুদ্ধ: নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
অশুদ্ধ: কারো দৈন্যতা নিয়ে পরিহাস কোরো না।
শুদ্ধ: কারও দীনতা নিয়ে পরিহাস করো না।
অশুদ্ধ: আমি অহর্নিশি এই কথাই ভেবেছি।
শুদ্ধ: আমি অহর্নিশ এই কথাই ভেবেছি।
অশুদ্ধ: শুধুমাত্র টাকার জোরে সব কিছু হয় না।
শুদ্ধ: শুধু টাকার জোরে সবকিছু হয় না।
অশুদ্ধ: তার দু’চোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
শুদ্ধ: তার দুই চোখ জলে ভেসে গেল।
অশুদ্ধ: এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না।
শুদ্ধ: এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেব না।
অশুদ্ধ: নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।
শুদ্ধ: নীরোগ লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।
অশুদ্ধ: বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী একালেও বিরল।
শুদ্ধ: বেগম রোকেয়ার মতো বিদুষী নারী একালেও বিরল।
অশুদ্ধ: আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।
শুদ্ধ: আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।
অশুদ্ধ: নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
শুদ্ধ: নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
অশুদ্ধ: বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
শুদ্ধ: বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি।
অশুদ্ধ: দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ: দশচক্রে ভগবান ভূত।
অশুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফলন দুর্নিবার।
শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফলন অনিবার্য।
অশুদ্ধ: অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।
শুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা