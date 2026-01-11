বেগম রোকেয়া
বেগম রোকেয়া
পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬: বাংলা ২য় পত্র

বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি

লেখা: মো. সুজাউদ দৌলা

বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ

# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।

অশুদ্ধ: দৈন্যতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।

শুদ্ধ: দীনতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।

অশুদ্ধ: সকল লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল।

শুদ্ধ: সব লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল।

অশুদ্ধ: এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।

শুদ্ধ: এক মাঘে শীত যায় না।

অশুদ্ধ: নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

শুদ্ধ: নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

অশুদ্ধ: কারো দৈন্যতা নিয়ে পরিহাস কোরো না।

শুদ্ধ: কারও দীনতা নিয়ে পরিহাস করো না।

অশুদ্ধ: আমি অহর্নিশি এই কথাই ভেবেছি।

শুদ্ধ: আমি অহর্নিশ এই কথাই ভেবেছি।

অশুদ্ধ: শুধুমাত্র টাকার জোরে সব কিছু হয় না।

শুদ্ধ: শুধু টাকার জোরে সবকিছু হয় না।

অশুদ্ধ: তার দু’চোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।

শুদ্ধ: তার দুই চোখ জলে ভেসে গেল।

অশুদ্ধ: এ মামলায় আমি সাক্ষী দেব না।

শুদ্ধ: এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেব না।

অশুদ্ধ: নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।

শুদ্ধ: নীরোগ লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।

অশুদ্ধ: বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী একালেও বিরল।

শুদ্ধ: বেগম রোকেয়ার মতো বিদুষী নারী একালেও বিরল।

অশুদ্ধ: আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।

শুদ্ধ: আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।

অশুদ্ধ: নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।

শুদ্ধ: নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।

অশুদ্ধ: বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।

Also read:২০২৬ সালে সরকারি বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা প্রকাশ, কমল ১২ দিন

শুদ্ধ: বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি।

অশুদ্ধ: দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।

শুদ্ধ: দশচক্রে ভগবান ভূত।

অশুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফলন দুর্নিবার।

শুদ্ধ: অন্যায়ের প্রতিফলন অনিবার্য।

অশুদ্ধ: অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।

শুদ্ধ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

  • মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
    রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন