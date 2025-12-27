পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা আজ, আবেদনকারী ১ লাখ ১৪ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিত হবে। এ ইউনিটের ১ হাজার ৮৫১ আসনে ১ লাখ ১৪ হাজার ১০৩টি আবেদন পড়েছে। বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন আসনবিন্যাস (সিটপ্ল্যান) গত বৃহস্পতিবার (২৫ নভেম্বর ২০২০৫) প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে লগইন করে অথবা প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএসের মাধ্যমে নিজ নিজ সিট প্ল্যান জানতে পারবে। কেবল যারা অঞ্চল পরিবর্তনের আবেদন করেছে, তাদের ঢাকা অঞ্চলে নতুন সিটপ্ল্যান দেওয়া হয়েছে। বাকি সবার সিটপ্ল্যান পূর্বেরটাই বহাল আছে। পরীক্ষার্থীদের পূর্বের প্রবেশপত্র বহাল থাকবে বিধায় নতুন করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যাঁদের অঞ্চল পরিবর্তন হয়েছে, তাঁরা পুনরায় প্রবেশপত্র ডাউনলোড করলে পরিবর্তিত পরীক্ষার অঞ্চল দেখতে পারবেন। পরীক্ষার রোল ও সিরিয়াল নম্বর পূর্বেরটাই বহাল থাকবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

Also read:গুচ্ছের ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরে এ পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৭ ডিসেম্বর।

এর আগে ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর, ‘কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Also read:প্রাথমিকের সব প্রধান শিক্ষকের বেতন বেড়ে গেল দশম গ্রেডে
Also read:সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য জাপানের স্কলারশিপ, আইইএলটিএসে ৬, কাদের সুযোগ দেখে নিন
আরও পড়ুন