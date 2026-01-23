সেট করো বুঝে নিয়ে

গণিত: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–২
১. A={a, b, c} এবং B= {b, c} হয়, তবে
P (A\B)-এর উপাদান সংখ্যা কয়টি?
ক. 1 খ. 2
গ. 4 ঘ. 8
নিচের চিত্রের ভিত্তিতে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের
উত্তর দাও।
২. B সেটের প্রকৃত উপসেট কয়টি হবে?
ক. 3 খ. 6
গ. 7 ঘ. 8
৩. ভেনচিত্রটিতে—
i. B∩C= {y, z}
ii. B' = {p, q, r}
iii. B\C = {x}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৪. {x∊N:x মৌলিক সংখ্যা এবং x<10} কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি হবে?
ক. {1, 3, 5, 7} খ. {3, 5, 7, 9}
গ. {1, 2, 3, 7} ঘ. {2, 3, 5,7}
৫. A={1, 2, 3, 4} কে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. {x:x ∊ R, x ≤ 4}
খ. {x:x ∊ Q, x ≤ 4}
গ. {x:x ∊ Z, x ≤ 4}
ঘ. {x:x ∊ N, x ≤ 4}
৬. P={x ∊ N: x, 4 এর গুণিতক এবং
x ≤ 12} সেটের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের
কোনটি সঠিক?
ক.{ 4, 8} খ. {1, 2, 4}
গ. {4, 8, 12} ঘ. {1, 2, 3, 4, 6}
৭. X= {a, b}, Y= {b, c}, Z = (b, 3, 4) হলে X ∪ Y ∪ Z -এর উপাদান
সংখ্যা কত?
ক. 1 খ. 3
গ. 5 ঘ. 7
৮. A = {1, 2, 3, 4} হলে সেট A-এর প্রকৃত উপসেট কয়টি?
ক. 4 খ. 14
গ. 15 ঘ. 16
সঠিক উত্তর
১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. গ ৮. খ
রতন কান্তি মণ্ডল, সিনিয়র শিক্ষক
উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা