রুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা, যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) স্নাতক প্রথম বর্ষ ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বি আর্ক কোর্সে বহুনির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হলো। পুরকৌশল, তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল এবং যন্ত্রকৌশল অনুষদে সর্বমোট ১৪টি বিভাগে ১ হাজার ২৩৫টি আসনের জন্য পরীক্ষা দেবেন আবেদনকারী প্রার্থীরা।
‘গ্রুপ-ক’ এর তালিকা দেখুন এখানে
‘গ্রুপ-খ’ এর তালিকা দেখুন এখানে
(ক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সব বৈধ আবেদনপত্রের মধ্য থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন—এই তিন বিষয়ে প্রাপ্ত মোট গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম ১৯ হাজারজন প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে ১৯ হাজারতম প্রার্থী একাধিক হলে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় যথাক্রমে উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন—এই তিন বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা চূড়ান্ত করা হবে।
ভর্তি পরীক্ষার জন্য আসনবিন্যাস প্রকাশ: ৬ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টা
প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৫টা
‘ক’ ও ‘খ’ দুই গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা: ২২ জানুয়ারি ২০২৬। ওই দিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে।
‘খ’ গ্রুপের মুক্তহস্ত অঙ্কন (ফ্রিহ্যান্ড ড্রয়িং) এবং দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি (ভিজ্যুয়াল স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স) পরীক্ষা ওই দিনই দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট থেকে বেলা ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-১৮০ আসন, আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্লানিং-৬০ আসন, আর্কিটেকচার ৩০ আসন, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট ৩০ আসন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮০ আসন, ইন্ডাট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, সিরামিক অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসন, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০ আসন, ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০ আসনসহ মোট আসন ১ হাজার ২৩০টি।
সংরক্ষিত আসন ৫টি। (বান্দরবান জেলার অধিবাসী ১টি, পার্বত্য জেলাসমূহ ও অন্যান্য এলাকার উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী ৪টি)।
উল্লেখ্য, আর্কিটেকচার বিভাগে ৫ বছর মেয়াদি এবং অন্যান্য বিভাগে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
‘ক’ গ্রুপের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইউআরপি বিভাগের আবেদন ফি ১ হাজার ৩০০ টাকা এবং ‘খ’ গ্রুপের ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউআরপি ও আর্কিটেকচার বিভাগের আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা।
‘ক’ গ্রুপ: ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার পাঠ্যসূচির উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজি
‘খ’ গ্রুপ: ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার পাঠ্যসূচির উচ্চতর গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরেজি।
‘খ’ গ্রুপের মুক্তহস্ত অঙ্ক (ফ্রিহ্যানআড ড্রয়িং) এবং দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি (ভিজ্যুয়াল স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স) পরীক্ষার পাঠ্য উন্মুক্ত।
‘ক’ গ্রুপের পরীক্ষাকেন্দ্র ১. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), ২. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।
‘খ’ গ্রুপের পরীক্ষাকেন্দ্র: রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)।
ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ওএমআর শিটে উত্তর প্রদান করতে হবে
ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ‘ক’ ও ‘খ’ উভয় গ্রুপের জন্য সর্বমোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ‘খ’ গ্রুপে ভর্তি-ইচ্ছুক প্রার্থীদের অতিরিক্ত ২০০ নম্বরের মুক্তহস্ত অঙ্কন (ফ্রিহ্যান্ড ড্রয়িং) এবং দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি (ভিজ্যুয়াল স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বরের ২৫ শতাংশ নম্বর কর্তন হবে।