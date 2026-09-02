এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হবে
এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হবে
পরীক্ষা

২০২৭ সালের এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

২০২৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার (টেস্ট পরীক্ষা) তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২৬–এর মধ্যে এ পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের শুরুর তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে।

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গতকাল মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর ২০২৬) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বলেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর আওতাধীন মাধ্যমিক পর্যায়ের সব প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো যাচ্ছে যে ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করে ফল প্রকাশ করতে হবে।

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তা ছাড়া মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

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