কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
পরীক্ষা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, ৮৯০ আসনে আবেদনকারী ৯৬৬১২ শিক্ষার্থী, বেশি এ ইউনিটে

প্রতিনিধিকুমিল্লা

গুচ্ছ ভর্তি পদ্ধতি থেকে বের হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষা নিতে যাচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় তিনটি ইউনিটে মোট ৯৬ হাজার ৬১২ জন ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। এর ফলে মোট ৮৯০টি আসনের বিপরীতে আসনপ্রতি লড়বেন ১০৮ জন শিক্ষার্থী। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি ২০২৬) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বিষয়টি জানিয়েছেন।

গত বছরের ২৬ নভেম্বর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনের শেষ দিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এবার আবেদন ফি ছিল এক হাজার টাকা। এ ছাড়া দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কুমিল্লার পাশাপাশি এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জানান, শেষ সময় পর্যন্ত মোট আবেদনের মধ্যে ‘এ’ ইউনিটে (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ) ৩০০টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৪৬ হাজার ২৪৭টি। ফলে এই ইউনিটে আসনপ্রতি শিক্ষার্থী লড়বে ১৫৪ জন। ‘বি’ ইউনিটে (কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদ) ৩৯০টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৩৭ হাজার ৫৬৪টি। এখানে আসনপ্রতি লড়বেন ৯৬ জন। আর ‘সি’ ইউনিটে (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ) ২০০টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ১২ হাজার ৮০১টি। ফলে এখানে আসনপ্রতি পরীক্ষার্থী ৬৪ জন।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন আরও জানান, আবেদনকারী ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়ে সংশোধন করতে চাইলে আজ ১ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারির মধ্যে অফিস খোলার সময় স্ব স্ব ইউনিট অফিসে যোগাযোগ করে সংশোধন করতে পারবেন। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারি সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে। ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় এবং একই দিন বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা।

করোনা মহামারির সময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশনায় ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে গুচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু করে। এক বছর পর থেকে বিষয়টিতে বিভিন্ন আপত্তি আসতে শুরু করে। সর্বশেষ গুচ্ছ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ‘এ’ এবং ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা গত বছরের ১৯ এপ্রিল এবং ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ভর্তি–সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ করা হবে।

