জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সাত পালায়, প্রতি আসনে পরীক্ষার্থী ১৪১

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের এ ইউনিটের (গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদ এবং ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি) প্রথম দিনের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ রোববার (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫) সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে এ ইউনিটের প্রথম পালায় ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এরপর ছাত্রীদের আরও দুই পালায় পরীক্ষা হবে বেলা ২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। এরপর আগামীকাল সোমবার চার পালায় এই ইউনিটে ছাত্রদের পরীক্ষা শুরু হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সূত্রে জানা গেছে, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদভুক্ত এ ইউনিটে এই বছর আবেদন করেছেন ৬০ হাজার ৩৫২ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী। এই ইউনিটের বিষয়গুলোর জন্য ছাত্র–ছাত্রী মিলে নির্ধারিত আসন রয়েছে ৪২৬টি। সেই হিসাবে প্রতি আসনের বিপরীতে ১৪১ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এর আগে গত সপ্তাহের রোববার কলা ও মানবিকী অনুষদভুক্ত সি ইউনিটের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এবারের ভর্তি পরীক্ষা। এরই মধ্যে সি ইউনিট, সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বি ইউনিট, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত ই ইউনিট ও জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।
সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা বলেন, ‘পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আগামীকাল এ ইউনিটের চার শিফটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সুষ্ঠুভাবে সব পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারব বলে আশা করছি।’