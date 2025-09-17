পরীক্ষা

আইএইচটি ও ম্যাটসের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)-এর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ১৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী ২৪ অক্টোবর।

গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) সমূহের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে আগামী ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

ভর্তির আসনসংখ্যা—

৯টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ২ হাজার ৩৭৯ জন এবং ৭টি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) ৬৬৪টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন রয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন—

১.

এসএসসি সিলেবাস অনুযায়ী এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় ও নম্বর থাকবে- বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫, গণিতে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, রসায়নে ১৫, জীববিজ্ঞানে ১৫ ও সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর।

২.

পরীক্ষার সময় থাকবে এক ঘণ্টা।

৩.

পরীক্ষায় পাশ নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে ৪০।

প্রার্থী নির্বাচন—

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৫.০ এর গুণিতক দ্বিগুণ হিসেবে ১০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।

