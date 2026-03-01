পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬

আইন ছাড়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়

লেখা: মিজানুর রহমান

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অধ্যায়–৩

১.         আইনের মূলকথা কোনটি?

            ক. আইনের চোখে সবাই সমান            খ. বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে

            গ. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক                   ঘ. রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

২.         রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে কেন?

            ক. নাগরিকের সুখ–শান্তির জন্য           খ. বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য

            গ. শত্রুর মোকাবিলা করতে                ঘ. প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে

৩.        আইনের শাসনের তাৎপর্যগত দিক কোনটি?

            ক. আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান           খ. বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে

            গ. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক                   ঘ. রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

৪.         আইন ছাড়া সমাজে কোনটি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব?

            ক. সাম্য                                         খ. মানবিকতা

            গ. কর্তৃত্ব                                         ঘ. নৈতিকতা

৫.         আইনের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?

            ক. স্বাধীনতা অর্জন                            খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন

            গ. অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া                ঘ. সাম্য প্রতিষ্ঠা

৬.        রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের কোনটি জানা আবশ্যক বলে তোমার মনে হয়?

            ক. স্রষ্টার ক্ষমতা                               খ. নাগরিক জীবনে আইনের শাসনের গুরুত্ব

            গ. সামাজিক প্রথা                             ঘ. ধর্মীয় বিধিবিধান

৭.         ‘সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন’—কে বলেছেন?

            ক. অ্যারিস্টটল                                  খ. অধ্যাপক হল্যান্ড

            গ. গার্নার                                        ঘ. স্যামন্ড

৮.         ‘আইন হচ্ছে সেই সাধারণ নিয়ম, যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ ও বলবৎ করা হয়’— কে বলেছেন?

            ক. অ্যারিস্টটল                                  খ. অধ্যাপক হল্যান্ড

            গ. স্যামন্ড                                       ঘ. নার্কস

৯.        ‘আইন হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগকৃত নীতিমালা’— কে বলেছেন?

            ক. লাস্কি                                         খ. স্যামন্ড

            গ. গার্নার                                        ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড

১০.       সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে কী বলে?

            ক. স্বাধীনতা                                    খ. সাম্য

            গ. আইন                                         ঘ. সংবিধান

১১.       কোনটি কতগুলো প্রথা, রীতিনীতি এবং নিয়মকানুনের সমষ্টি?

            ক. স্বাধীনতা                                    খ. সাম্য

            গ. অধিকার                                     ঘ. আইন

১২.       কোনটি মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে?

            ক. স্বাধীনতা                                    খ. আইন

            গ. নৈতিকতা                                    ঘ. সাম্য

১৩.       আইন কিসের রক্ষক হিসেবে কাজ করে?

            ক. সরকারের                                  খ. রাষ্ট্রের

            গ. স্বাধীনতার                                  ঘ. জনগণের

১৪.       কোনটিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি বলা হয়?

            ক. আইনকে                                     খ. সরকারকে

            গ. রাষ্ট্রকে                                       ঘ. প্রশাসনকে

১৫.       আইনের মূলকথার মধ্যে কোন বিষয়টি   ফুটে ওঠে?

            ক. সাম্প্রদায়িকতা                             খ. সর্বজনীন

            গ. আভিজাত্য                                  ঘ. পক্ষপাতিত্ব

সঠিক উত্তর

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. খ ১০. গ ১১. ঘ ১২. খ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. খ

  • মিজানুর রহমান, শিক্ষক
    ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

আরও পড়ুন