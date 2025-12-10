পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বাংলা

‘পদ–রজ’ শব্দের অর্থ চরণধূলি

লেখা: মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জুনিয়র বৃত্তিতে বাংলায় ২০ নম্বরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। পদ্য থেকে ৫টি, কবিতা থেকে ৫টি ও ব্যাকরণ থেকে ১০টি করে মোট ২০টি প্রশ্ন থাকবে। পদ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো।

১. ‘মূলে এক জল’ চরণে লালন শাহ ‘জল’ বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ক. বংশ খ. জাত

গ. ধর্ম ঘ. সংস্কৃতি

২. ‘রেখো, মা, দাসেরে মনে’— এ পঙ্​ক্তিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. প্রকৃতিপ্রেম খ. স্মৃতিকাতরতা

গ. স্বদেশপ্রেম ঘ. মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা

৩. ‘সপ্তমসুর’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. উচ্চস্বর খ. গানের তান

গ. সুরের তরঙ্গ ঘ. সুরের সাত মূর্ছনা

৪. ‘হৃদয়ে বুদ্​বুদ মতো’—কী ওঠে?

ক. সংকল্প খ. মহৎ উদ্দেশ্য গ. শুভ্র চিন্তা ঘ. দেশপ্রেম 

৫. ‘প্রার্থনা’ কবিতার মূল বিষয়বস্তু কী?

ক. স্রষ্টার অনন্ত মহিমা

খ. স্রষ্টার কাছে চাওয়া

গ. স্রষ্টার কাছে আকুতি

ঘ. বিধাতার প্রেম 

৬. ‘বাবরের মহত্ত্ব’ কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবরের—

i. ক্ষমাশীলতা

ii. বীরত্ব

iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii 

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. পুরুষ যুদ্ধ জয়ে নারী প্রেরণা ছাড়া আর কী দিয়েছে?

ক. শান্তি খ. শক্তি গ. সাহায্য ঘ.  মহাযাত্রী

৮. ‘লক্ষ্মী পেঁচা ডাকিতেছে’—কোথায়?

ক. কাঁঠালগাছে খ. শিমুলের ডালে গ. হিজলের ডালে ঘ. মহুয়ার বিলে

৯. ‘পদ–রজ’ শব্দের অর্থ কী?

ক. চরণধূলি খ. পদচিহ্ন গ. পদযাত্রা ঘ. শুভাগমন 

১০. ‘পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো’—কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. প্রার্থনা খ. ক্ষমা গ. আগ্রহ ঘ. অনুরোধ

সঠিক উত্তর

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭.খ ৮. গ 

৯. ক ১০. ঘ।

*লেখক: মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

