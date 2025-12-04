ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাল

ভূমিকম্পের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন আবাসিক হল নিরীক্ষণের জন্য ছুটির সঙ্গে যোগ হচ্ছে শীতকালীন ছুটি। শীতকালীন ছুটির পর ২৮ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল খোলা ও ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
এদিকে এ সিদ্ধান্তের এক দিন পর আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে প্রশাসন। এ–সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনের মতামতের ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে এবং সব পরীক্ষার্থীর সম্মতিক্রমে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/ইনস্টিটিউটে শুরু হওয়া অনার্স চতুর্থ বর্ষ/অষ্টম সেমিস্টার এবং মাস্টার্স চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষাসমূহ চলমান রাখতে পারবে। সাধারণ শিক্ষার্থী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। হলে অবস্থান করতে এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের হল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।
বর্তমানে বিভিন্ন হলের সংস্কারমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাই সংস্কার কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা কামনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সব শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং হলে থাকতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের হলে অবস্থানের বিষয়ে ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদ প্রতিনিধিদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।