জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সি-১’ ইউনিটের ব্যবহারিক পরীক্ষা স্থগিত, নতুন তারিখ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ‘সি-১’ ইউনিটভুক্ত কলা ও মানবিকী অনুষদের (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ) ব্যবহারিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানাননো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকার আগামী বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার কলা ও মানবিকী অনুষদের ‘সি-১’ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগের এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ব্যবহারিক পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। ৩১ ডিসেম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ১ জানুয়ারি পূর্বনির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্য নির্দেশনাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।