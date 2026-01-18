ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র বিতরণ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মূল নম্বরপত্র বিতরণের সময় ও তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষদের নিচের নির্ধারিত সময়ে মূল নম্বরপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১. বিতরণের তারিখ: ২৫ জানুয়ারি থেকে
৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।
২. সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত।
৩. সনদ বিতরণের স্থান: ৪ নম্বর ভবনের পঞ্চম তলা, সনদ শাখা।
১. জেলার নাম: ঢাকা মহানগর
—২৫ জানুয়ারি ২০২৬।
২. জেলার নাম: টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ
—২৬ জানুয়ারি ২০২৬।
৩. জেলার নাম: নরসিংদী, ফরিদপুর
—২৭ জানুয়ারি ২০২৬।
৪. জেলার নাম: মানিকগঞ্জ, ঢাকা জেলা —২৮ জানুয়ারি ২০২৬।
৫. জেলার নাম: কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ —২৯ জানুয়ারি ২০২৬।
৬. জেলার নাম: মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ —১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
৭. জেলার নাম: রাজবাড়ী, শরীয়তপুর —২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
৮. জেলার নাম: গাজীপুর
—৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
১.
নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল সনদ গ্রহণ করার জন্য গ্রুপ অনুসারে কতজন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে, তার বিবরণসহ নিজে অথবা দায়িত্বশীল প্রতিনিধিকে ‘প্রাধিকার পত্র’ দিয়ে তিনটি নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িতসহ সনদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
২.
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজের বা পাঠানো প্রতিনিধির বেলায় উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির/গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির সিদ্ধান্তের কপিসহ মূল সনদ গ্রহণের জন্য আবেদনের ওপর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/গভর্নিং বডি/অ্যাডহক কমিটির সভাপতি অথবা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর অবশ্যই আনতে হবে। অন্যথা মূল সনদ প্রদান করা সম্ভব হবে না।
