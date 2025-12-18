প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত, উত্তর হতে হবে সঠিক

গণিত: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
গণিত বিষয়ে ৩ নম্বর প্রশ্ন থাকবে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ওপর। ১৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১৬টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে, নম্বর থাকবে ১৬।
প্রশ্ন: গুণিতক কাকে বলে?
উত্তর: কোনো সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যেসব সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ওই সংখ্যার গুণিতক বলে।
প্রশ্ন: মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?
উত্তর: কোনো সংখ্যার গুণনীয়ক যদি ১ এবং শুধু ওই সংখ্যা হয়, তাহলে সংখ্যাটিকে মৌলিক সংখ্যা বলে।
প্রশ্ন: ৭–এর পাঁচটি গুণিতক লেখো।
উত্তর: ৭, ১৪, ২১, ২৮, ৩৫।
প্রশ্ন: ৩ ও ৪–এর দুটি সাধারণ গুণিতক লেখো।
উত্তর: ১২, ২৪।
প্রশ্ন: ৪ ও ৫–এর লসাগু লেখো।
উত্তর: ২০।
প্রশ্ন: ২ ও ৩–এর ৩টি সাধারণ গুণিতক লেখো।
উত্তর: ৬, ১২, ১৮।
প্রশ্ন: ৩ ও ৪–এর ৩টি সাধারণ গুণিতক লেখো।
উত্তর: ১২, ২৪, ৩৬।
প্রশ্ন: যেসব সংখ্যা দ্বারা ৮-কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না, সেগুলো ৮-এর কী?
উত্তর: গুণনীয়ক।
প্রশ্ন: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯—এদের ভেতরে ৯-এর গুণনীয়ক কোনগুলো?
উত্তর: ১, ৩, ৯।
প্রশ্ন: ৬০টি পেনসিল ও ৩৬টি খাতা সর্বোচ্চ কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে?
উত্তর: ১২ জন।
প্রশ্ন: ১ কি মৌলিক সংখ্যা?
উত্তর: না, ১ মৌলিক সংখ্যা নয়।
প্রশ্ন: ১ কেন মৌলিক সংখ্যা নয়?
উত্তর: কারণ, এর একটি মাত্র গুণনীয়ক আছে।
প্রশ্ন: যদি কোনো সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা না হয়, তাহলে সংখ্যাটি কী হবে?
উত্তর: একাধিক মৌলিক সংখ্যার গুণফল।
প্রশ্ন: ৩০ কোন কোন মৌলিক সংখ্যার গুণফল?
উত্তর: ২, ৩ ও ৫।
প্রশ্ন: প্রতিটি গুণনীয়ককে কী বলা হয়?
উত্তর: মৌলিক উৎপাদক।
প্রশ্ন: ১২ সংখ্যাটির মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় করো।
উত্তর: ১২ = ২ × ২ × ৩।
প্রশ্ন: প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?
উত্তর: যে ভগ্নাংশের লব হরের চেয়ে ছোট, সেই ভগ্নাংশকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে।
প্রশ্ন: যে ভগ্নাংশের লব বড়, হর ছোট, তাকে কী ভগ্নাংশ বলে?
উত্তর: অপ্রকৃত ভগ্নাংশ।
প্রশ্ন: পূর্ণ সংখ্যা ও প্রকৃত ভগ্নাংশ মিলে কী হয়?
উত্তর: মিশ্র ভগ্নাংশ।
প্রশ্ন: লব একই হলে কোন ভগ্নাংশটি বড়?
উত্তর: যে ভগ্নাংশের হর ছোট, সেটি বড় ভগ্নাংশ।
প্রশ্ন: কোন ভগ্নাংশের লব বড়?
উত্তর: অপ্রকৃত ভগ্নাংশের।
প্রশ্ন: হর একই হলে কোন ভগ্নাংশটি বড়?
উত্তর: যে ভগ্নাংশের লব বড়, সেটি বড় ভগ্নাংশ।
প্রশ্ন: হর একই হলে কোন ভগ্নাংশটি ছোট?
উত্তর: যে ভগ্নাংশের লব ছোট, সেটি ছোট ভগ্নাংশ।
প্রশ্ন: সমতুল ভগ্নাংশ কাকে বলে?
উত্তর: দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের মান সমান হলে তাকে সমতুল ভগ্নাংশ বলে।
প্রশ্ন: মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করার সময় হরের কী পরিবর্তন হয়?
উত্তর: কোনো পরিবর্তন হয় না, একই থাকে।
প্রশ্ন: অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে লবকে কী দিয়ে ভাগ করতে হবে?
উত্তর: হর দিয়ে।
প্রশ্ন: অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে ভাগশেষকে কী হিসেবে লিখতে হয়?
উত্তর: লব হিসেবে।
প্রশ্ন: অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে হরের কী পরিবর্তন হয়?
উত্তর: কোনো পরিবর্তন হয় না। হর একই থাকে।
প্রশ্ন: কোনো ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করার ক্ষেত্রে লবের কী পরিবর্তন হয়?
উত্তর: লবের কোনো পরিবর্তন হয় না।
প্রশ্ন: হিসাবের সময় ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কী হয়?
উত্তর: হিসাব সহজ হয়।
প্রশ্ন: ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করার ক্ষেত্রে লবকে কী দ্বারা গুণ করতে হয়?
উত্তর: লব দিয়ে।
প্রশ্ন: ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করার ক্ষেত্রে হরকে কী দিয়ে গুণ করতে হয়?
উত্তর: হর দিয়ে।
প্রশ্ন: একটি ভগ্নাংশ অপর একটি ভগ্নাংশের বিপরীত বলা হয়, যদি ভগ্নাংশ দুটির গুণফল— হয়।
উত্তর: একটি ভগ্নাংশ অপর একটি ভগ্নাংশের বিপরীত বলা হয়, যদি ভগ্নাংশ দুটির গুণফল ১ হয়।
প্রশ্ন: ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে বিপরীত ভগ্নাংশ দিয়ে প্রথম ভগ্নাংশকে কী করতে হবে?
উত্তর: গুণ।
প্রশ্ন: যখন একটি হিসাবে গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া উভয়ই থাকে, তখন আমরা ভাগ প্রক্রিয়াকে কিসে পরিবর্তন করে সমাধান করতে পারি?
উত্তর: গুণে।
রণজিৎ কুমার শীল, সিনিয়র শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা