এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: রসায়ন—অ্যাটমের ধারণা দেন ডেমোক্রিটাস

রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. পাকস্থলীতে কোন গ্যাস বেশি জমা হলে অ্যাসিডিটির সমস্যা হয়?
ক. সাক্সিনিক খ. সালফিউরিক
গ. হাইড্রোক্লোরিক ঘ. মিথেন
২. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সবুজ অংশে কী তৈরি করে?
ক. গ্লুকোজ খ. সুক্রোজ
গ. অক্সিজেন ঘ. কার্বন ডাই–অক্সাইড
৩. অ্যাটমের ধারণা দেন কে?
ক. অ্যারিস্টটল খ. ডেমোক্রিটাস
গ. জন ডাল্টন ঘ. ল্যাভয়সিয়ে
৪. কাঁচা আমে কোন অ্যাসিড থাকে?
ক. অক্সালিক অ্যাসিড খ. ফরমিক অ্যাসিড
গ. সাক্সিনিক অ্যাসিড ঘ. অ্যাসিটিক অ্যাসিড
৫. ফল পাকলে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে?
ক. সালোকসংশ্লেষণ খ. রাসায়নিক
গ. দহন ঘ. ধাতব
৬. কেরোসিন ও মোমের মূল উপাদান কোনটি?
ক. সালফার খ. কার্বোহাইড্রেট
গ. হাইড্রোকার্বন ঘ. কার্বন
৭. পেটের অ্যাসিডিটির জন্য কোন অ্যাসিড দায়ী?
ক. HCI খ. HNO3
গ. H2SO4 ঘ. CH3-COOH
৮. স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ কোনটি?
ক. টলুইন খ. নাইট্রোজেন
গ. অক্সিজেন ঘ. টিএনটি
৯. ক্লোরোবেনজিন কোন ধরনের পদার্থ?
ক. দাহ্য পদার্থ খ. বিষাক্ত পদার্থ
গ. অ্যাসিডীয় পদার্থ ঘ. ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ
১০. বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনবায়নযোগ্য প্রচলিত শক্তির উৎস কী?
ক. সৌরশক্তি খ. জীবাশ্ম জ্বালানি
গ. বায়ুশক্তি ঘ. জৈব শক্তি
১১. খাদ্য বেশি সময় ধরে সংরক্ষণে নিচের কোন পদার্থটি ব্যবহৃত হয়?
ক. প্রিজারভেটিভস খ. কীটনাশক
গ. ওষুধ ঘ. সার
১২. কৃষিকাজে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় কী উদ্দেশ্যে?
ক. জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য খ. ফসলের পুষ্টির জন্য
গ. পোকামাকড় দমনে ঘ. আগাছা নির্মূলের জন্য
১৩. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর—
i. সৌরশক্তির ব্যবহার ii. কীটনাশকের ব্যবহার
iii. শিল্পকারখানা স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৪. ভারী ধাতু কোনগুলো—
i. পারদ, লেড ও কোবাল্ট ii. লেড, হাইড্রোজেন ও ক্যালসিয়াম
iii. আর্সেনিক, কোবাল্ট ও লেড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৫. রাসায়নিক পদার্থের পরিমিত ব্যবহারে—
i. ম্যাক্রো পদ্ধতি বেশি উপযোগী
ii. দূষণ কম হয়
iii. পানির pH সমতায় থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৬. রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণার ধাপ কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি
১৭. অনুসন্ধান ও গবেষণাপ্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ কোনটি?
ক. কাজের পরিকল্পনা খ. তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
গ. বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ঘ. পরীক্ষণ ও তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহ
১৮. ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও পানির বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হয়?
ক. তাপ উৎপন্ন হয় খ. তাপ শোষিত হয়
গ. অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ঘ. লবণ উৎপন্ন হয়
সঠিক উত্তর
১. গ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ক ৯. খ ১০. খ ১১. ক ১২. গ ১৩. গ ১৪. খ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. গ ১৮. ক
এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা