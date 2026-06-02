পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র—বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–২): মহাবিশ্বে মোট চার্জের পরিমাণ ‘ধ্রুব’

লেখা: মো. আব্দুল মান্নান

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–২

১.     ধারকত্বের একক কী?

        ক. জুল                                                খ. ভোল্ট

        গ. ফ্যারাড                                            ঘ. হেনরি

২. গোলাকার পাত ধারকের ব্যাসার্ধ অর্ধেক করলে ধারকত্ব পূর্বের কত গুণ হবে?

        ক. দ্বিগুণ                                              খ. অর্ধেক

        গ. চার গুণ                                           ঘ. এক–চতুর্থাংশ

৩.    কোনো পরিবাহীর ধারকত্ব নির্ভর করে এর—

        i. আকারের ওপর

        ii. মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের ওপর

        iii. তাপমাত্রার ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii                                              খ. i ও iii

        গ. ii ও iii                                            ঘ. i, ii ও iii

Also read:ইতালির শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন নিয়ে নতুন যে যে নির্দেশনা

৪. আধানের SI একক কী?

        ক. ওহম                                               খ. কুলম্ব

        গ. জুল                                                 ঘ. ফ্যারাড

৫.     সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব নির্ভর করে—

        i. প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফলের ওপর

        ii. পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর

        iii. পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের ঘনত্বের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii                                              খ. i ও iii

        গ. ii ও iii                                            ঘ. i, ii ও iii

৬.    নিচের কোনটির আপেক্ষিক ভেদনযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি?

        ক. অভ্রের                                             খ. ইবোনাইটের

        গ. কাচের                                             ঘ. পলিথিনের

৭.     বিভব পার্থক্য স্থির থাকলে একটি চার্জিত ধারকের শক্তি তার চার্জের কেমন হয়?

        ক. ব্যস্তানুপাতিক                                    খ. সমানুপাতিক

        গ. বর্গের ব্যস্তানুপাতিক                            ঘ. বর্গমূলের সমানুপাতিক

৮. মহাবিশ্বে মোট চার্জের পরিমাণ কত?

        ক. শূন্য                                                খ. ধ্রুব

        গ. এক                                                 ঘ. অসীম

৯.    ধারকের সঞ্চিত শক্তি নির্ভর করে ধারকের—

        i. ধারকত্বের ওপর

        ii. চার্জের ওপর

        iii. বিভব পার্থক্যের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

        ক. i ও ii                                              খ. i ও iii

        গ. ii ও iii                                            ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. খ ৮. খ ৯. ঘ

  • মো. আব্দুল মান্নান, প্রভাষক
    উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন