ভূগোলকে আটলান্টিক মহাসাগরের দেখছে এক শিক্ষিথী
পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬ : ভূগোলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো পরিবেশ

লেখা: মো. শাকিরুল ইসলাম

ভূগোল ও পরিবেশ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়-১

১.         ‘পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই ভূগোল’—এ উক্তিটি কে করেছেন?

            ক. ই এ ম্যাকনি                                খ. ড্যাডলি স্ট্যাম্প

            গ. কার্ল রিটার                                 ঘ. রিচার্ড হার্টশোন

২.         ‘Geography’ শব্দটির অর্থ কী?

            ক. পৃথিবীর বর্ণনা                             খ. পৃথিবীর গঠন

            গ. পৃথিবীর পরিবেশ                         ঘ. পৃথিবীর জন্ম

৩.        ‘Geography’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?

            ক. ম্যাকনি                                      খ. ইরাটোসথেনিস

            গ. অ্যাকারাম্যান                               ঘ. সি সি পার্ক

৪.         কীভাবে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সমৃদ্ধি তৈরি হচ্ছে?

            ক. বহিঃক্রিয়ার মাধ্যমে                      খ. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে

            গ. অন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে                      ঘ. দ্রুততার মাধ্যমে

৫.         মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত পরিবেশকে কী বলে?

            ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ                        খ. ভৌগোলিক পরিবেশ

            গ. সামাজিক পরিবেশ                       ঘ. আধুনিক পরিবেশ

৬.        কোনটি জীব ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত?

            ক. ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা              খ. উদ্ভিদ ও জীবজন্তু

            গ. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ                    ঘ. শহরের ক্রমবিকাশ 

৭.         পরিবেশ প্রধানত কত প্রকার?

            ক. দুই প্রকার                                   খ. তিন প্রকার

            গ. চার প্রকার                                  ঘ. ছয় প্রকার

৮.         প্রকৃতির জড় ও জীব উপাদান নিয়ে গঠিত পরিবেশকে কী বলে?

            ক. সামাজিক                                   খ. ভৌগোলিক

            গ. প্রাকৃতিক                                    ঘ. সাংস্কৃতিক

৯.        বর্তমানে ভূগোলের সঙ্গে কী সম্পৃক্ত করে পড়ানো হয়?

            ক. ভূত্বক                                         খ. পরিবেশ

            গ. গুরুমণ্ডল                                    ঘ. জলবায়ু

১০.       পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ও এর প্রভাব জানতে কোনটি প্রয়োজন?

            ক. ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ                 খ. গণিত পাঠ

            গ. কৃষিশিক্ষা পাঠ                             ঘ. সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ।

সঠিক উত্তর

১. খ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ক।

  • মো. শাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক
    ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

