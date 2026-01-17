রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, ১ আসনে পরীক্ষার্থী ৬১ জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘এ’ (মানবিক) ইউনিটের প্রথম পালার ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়াও পাঁচটি বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে একযোগে এ পরীক্ষা শুরু হয়। এরপর বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত যথাক্রমে দ্বিতীয় পালার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এদিকে জালিয়াতি ও প্রক্সি রুখতে মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানায়, আজ ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ১ লাখ ১৫ হাজার ৫১৫ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। চলতি শিক্ষাবর্ষে ‘এ’ ইউনিটে আসন আছে ১ হাজার ৮৯৭টি। এ হিসাবে ‘এ’ ইউনিটে প্রতিটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৬১ ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী। দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল—এই পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টাব্যাপী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতি ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে। ‘এ’ ইউনিটের অধীন কলা, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান, চারুকলা অনুষদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আছে। এর মধ্যে কলা অনুষদে ৯৩১, সামাজিক বিজ্ঞানে ৬৩৬, আইনে ১৬০, চারুকলায় ১২০ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৫০টি আসন আছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর সূত্রে জানায়, ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্স ভবনের সামনে ব্রিফিং করবেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব। ভর্তি–ইচ্ছুক ও অভিভাবকদের ভোগান্তি লাঘবে ক্যাম্পাসে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ১০টি হেল্পডেস্কের পাশাপাশি অভিভাবকদের জন্য ১১টি টেন্ট ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যানজট নিরসনে সকাল সাড়ে ৯টার পর ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কে যানবাহন চলাচল সীমিত করা হয়েছে। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও ফিজিক্যালি ডিজঅ্যাবল্ড ফোরামের সদস্যরা সক্রিয় রয়েছেন। জালিয়াতি ও প্রক্সি রুখতে মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল শুক্রবার ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এবারের ভর্তিযুদ্ধ হয়। পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৮৮ দশনিক ৩০ শতাংশ। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে দুজন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে দুজন মোট চারজনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্য একজনকে জনকে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অপর তিনজনের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। কেউ যেন জালিয়াতি করতে না পারে সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি প্রক্টরিয়াল বডি তৎপর রয়েছে। গত দিনের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আজকে হবে না বলে আশা করছেন। খুব ভালোভাবে চেকিং করে শিক্ষার্থীদের হল কেন্দ্রে ঢুকানো হয়েছে।