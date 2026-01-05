দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের ২০২৬ সালের প্রাইভেটে এইচএসসি পরীক্ষা, জেনে নিন সব তথ্য

দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি)প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে আটটি কলেজে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ রয়েছে।
এসএসসি পরীক্ষা ২০২১ এবং তৎপূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, তবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা ২০২০ এবং তৎপূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে নির্ধারিত নিচের যেকোনো একটি কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
১. রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর।
২. দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর।
৩. ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও।
৪. মকবুলার রহমান সরকাির কলেজ, পঞ্চগড়।
৫. লালমনিরহাট সরকাির কলেজ, লালমনিরহাট।
৬. নীলফামারী সরকারি কলেজ, নীলফামারী।
৭. কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রাম।
৮. গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থী যে কলেজের মাধ্যমে নিবন্ধন করবেন, সে কলেজের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা কেবল মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও ইসলাম শিক্ষা শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবেন।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ০৮/০১/২০২৬–এর মধে৵ প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্য দলিলসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীপ্রতি তালিকাভুক্তি ফি ৩০০ টাকা। এসএসসি পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে সত্যায়িত করে ১৫/০১/২০২৬–এর মধে৵ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে।
১. এসএসসি পরীক্ষা পাসের সত্যায়িত মূল নম্বরপত্র।
২. দুই কপি ছবি, সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষের সত্যায়িত হতে হবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন।