শেষ মুহূর্তে ভালো করার টিপস

∎ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার সিলেবাস হাতের কাছে রাখতে হবে। যখন প্রয়োজন, তখন যেন তুমি তা দেখে নিতে পারো।
∎ সিলেবাসের নির্ধারিত বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের প্রশ্নের ধারায় বেশ কিছু পরিবর্তন আছে, সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
∎ গণিতে ভালো করতে হলে প্রতিদিন অনুশীলন করতে হবে। এতে সাধারণ ভুলগুলো বেরিয়ে আসবে। আর দ্রুত ভুলগুলো সমাধান করে নিতে পারবে।
∎ ইংরেজি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে। কারণ, ইংরেজিতে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।
∎ ইংরেজি গ্রামারে শিক্ষার্থীরা বেশি ভুল করে থাকে। তাই গ্রামার অনুশীলনে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করবে।
∎ বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় মিলে ১০০ নম্বরের সিলেবাস। তাই এটি বেশ বড়। পড়তেও হবে বেশি। প্রস্তুতিও নিতে হবে ভালোভাবে।
∎ বাংলা বিষয়ে সিলেবাস দেখে দরকারি বিষয়গুলো পড়বে; যাতে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর করতে পারো।
∎ কোনো বিষয়ে বানান ভুল করা যাবে না। বানান ভুল করলে লেখার মান কমে যায়।
∎প্রতিটি বিষয় এখন থেকেই মনোযোগ দিয়ে রিভিশন করবে।
রহিমা আক্তার
প্রধান শিক্ষক
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা