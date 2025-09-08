পরীক্ষা

এসএসসি ২০২৬: নতুন কেন্দ্র স্থাপন ও কেন্দ্র পরিবর্তন, জরুরি ৯টি নির্দেশনা

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার নতুন কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্র পরিবর্তনের জন্য ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের আদেশে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার স্বাক্ষর করে জরুরি ৯টি নির্দেশনা জারি করেছেন।

জরুরি ৯টি নির্দেশনা

১.

প্রস্তাবিত কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের নিজস্ব প্যাডে আবেদন করবেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবেদনে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে।

২.

নতুন কেন্দ্রের আবেদনের জন্য ৩০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) এবং কেন্দ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ফি সোনালি সেবার মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার রসিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৩.

যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে, কেন্দ্রের জন্য তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

8.

যেসব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার বা কম্পিউটার ল্যাব নেই, কেন্দ্রের জন্য সেসব প্রতিষ্ঠানের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৫.

যেসব কেন্দ্রে ‘ভেন্যু কেন্দ্র’ আছে (যেসব পরীক্ষার্থী নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে বা নিজস্ব কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে) সেসব প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, সে মর্মে আবেদন করতে হবে।

৬.

সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠাতে হবে।

৭.

প্রস্তাবিত কেন্দ্রটি বোর্ডের অনুমোদন পেলে পাশের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওই কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিজস্ব প্যাডে সুস্পষ্ট ঘোষণাসহ সম্মতিপত্রের মূল কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৮.

নতুন কেন্দ্র বা কেন্দ্র পরিবর্তনের নির্ধারিত ছকটি পূরণ করে আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৯.

নতুন কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্র পরিবর্তনের বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা সংরক্ষণ করে।

দরকারি তথ্য—

নির্ধারিত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

