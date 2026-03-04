গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি সাম্য ও স্বাধীনতা

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অধ্যায়–৩
১. যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করা ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে কী বলে?
ক. অর্থনৈতিক সাম্য
খ. রাজনৈতিক সাম্য
গ. সামাজিক সাম্য ঘ. স্বাভাবিক সাম্য
২. বেকারত্ব থেকে মুক্তি লাভ কোন ধরনের সাম্য?
ক. রাজনৈতিক খ. অর্থনৈতিক
গ. সামাজিক ঘ. আইনগত
৩. সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য কোনটি অপরিহার্য?
ক. আইনের শাসন খ. সামরিক শাসন
গ. ব্যক্তি শাসন ঘ. জনগণের শাসন
৪. গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি কী?
ক. সততা ও নিষ্ঠা
খ. সাম্য ও স্বাধীনতা
গ. সচেতনতা
ঘ. আত্মসম্মান ও ভ্রাতৃত্ব
৫. আইন কী?
ক. প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস
খ. প্রথা ও নিয়ম
গ. বিধি
ঘ. রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিধিবিধান
৬. সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক হলো—
i. পরস্পর নির্ভরশীল
ii. উভয়ই গণতন্ত্রের ভিত্তি
iii. আইনের শর্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৭. আইনের মূলকথা কোনটি?
ক. বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
খ. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক
গ. সবাইকে সমান চোখে দেখা
ঘ. অনাচার রোধ করা
৮. ল অব দ্য কনস্টিটিউশন কার লেখা গ্রন্থ?
ক. অধ্যাপক ডাইসি খ. লর্ড ব্রাইস
গ. জন লক ঘ. ম্যাকিয়াভেলি
৯. কমেনটরিজ অন দ্য লজ অব ইংল্যান্ড গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. অধ্যাপক ডাইসি
খ. উইলিয়াম ব্লাকস্টোন
গ. গার্নার ঘ. অ্যারিস্টটল
১০. আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস কোনটি?
ক. বিচারকের রায় খ. আইনসভা
গ. আইনবিদদের গ্রন্থ ঘ. ধর্ম
১১. আইনের শাসন দ্বারা সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় কাদের মধ্যে?
ক. ধনী ও গরিবদের
খ. সবল ও দুর্বলদের
গ. শিশু ও বয়স্কদের
ঘ. শাসক ও শাসিতদের
১২. ‘জীবন রক্ষা’ কোন ধরনের স্বাধীনতা?
ক. ব্যক্তি খ. রাজনৈতিক
গ. সামাজিক ঘ. অর্থনৈতিক
সঠিক উত্তর
১. ক ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. খ ১০. খ ১১. ঘ ১২. গ
মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা