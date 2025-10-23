খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিনে পিএইচডির সুযোগ, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

পড়াশোনা ডেস্ক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্কুলের আওতাধীন ডিসিপ্লিনে জানুয়ারি ২০২৬ সেশনে পিএইচডি ফেলো প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
# আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫।
ভতি৴র যোগ৵তা —
১. সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্লায়েড বিষয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা দেশের অন্য কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টাস৴ ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা অন্য কোনো দেশি–বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি (যা ইউজিসি কর্তৃক সমমানের ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃত) থাকতে হবে।
২. প্রার্থীকে কমপক্ষে ১৭ বছর শিক্ষাকাল শেষ করতে হবে।
৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনকারীদের ক্ষেত্রে ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদনের প্রমাণপত্র এবং অনুমোদিত ক্যাম্পাস থেকে ডিগ্রি অর্জনের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

Also read:খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম, আছে ফেলোশিপ
Also read:জাপানে মেক্সট স্কলারশিপে উচ্চশিক্ষা, জিপিএ ২.৩০ হলে আবেদন

শিক্ষাগত যোগ৵তা —
১. এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ (সিজিপিএ–৪.০০–এর মধ্যে ৩.০০ এবং ৫.০০–এর মধ্যে ৩.৫০)।
২. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির যেকোনো একটিতে প্রথম শ্রেণি (সিজিপিএ–৪.০০–এর মধ্যে ৩.০০ এবং ৫.০০–এর মধ্যে ৩.৫০) থাকতে হবে।
৩. কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণ করা হবে না।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.ku.ac.bd

Also read:প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, আবেদন শেষ ২৫ নভেম্বর
আরও পড়ুন