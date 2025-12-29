শিক্ষা

ইউনেসকোতে ইন্টার্নশিপ, বয়স ২০ হলে করুন আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেসকো) স্নাতকোত্তর অথবা পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের সুযোগ দেয় ইন্টার্নশিপের। এক থেকে ছয় মাস মেয়াদে ইন্টার্নশিপের এ সুযোগ দিচ্ছে ইউনেসকো। আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে।

২০ বছর বা তার অধিক বয়সী যেকোনো তরুণ-তরুণী এ ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সারা বিশ্বের তরুণ-তরুণীরা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫–এর মধ্যে ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ইন্টার্নশিপের সময় প্রতি মাসে আড়াই দিন ছুটি মিলবে।

ইউনেসস্কোর সদস্য দেশ ১৯৩টি। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সদরদপ্তরের পাশাপাশি সারা বিশ্বে ৫৩টি ফিল্ড অফিস আছে। ২ হাজার ২০০ কর্মীর অনেকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হবে এ ইন্টার্নশিপে।

আবেদনের যোগ্যতা—

* আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ২০ বছর বয়স হতে হবে;

* স্নাতকোত্তর অথবা পিএইচডি বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে;

* ইন্টার্নশিপ শুরুর ১২ মাসের আগে স্নাতকোত্তর অথবা পিএইচডি ডিগ্রিধারী হতে হবে;

* ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় দক্ষ হতে হবে। এ দুই ভাষায় কথা বলা ও লেখায় দক্ষতা থাকতে হবে;

* কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে;

* যেকোনো পরিবেশে দলীয় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে;

* যোগাযোগ–দক্ষতা ভালো হতে হবে।

আরও পড়ুন: গ্রেট স্কলারশিপে ১৪০ বৃত্তি, বাংলাদেশসহ ১৮ দেশের সুযোগ, ১০০০০ পাউন্ডসহ নানা সুবিধাযে যে ক্ষেত্রগুলোতে ইন্টার্নশিপ—

ইন্টার্নশিপ: অফিস অব দ্যা ডিরেক্টর–জেনারেল

ইন্টার্নশিপ: কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার

ইন্টার্নশিপ: ব্যুরোস মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: এডুকেশন সেক্টর, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: কালচার সেক্টর মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: বুর‍্যো অব হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: ইন্টারগর্ভমেন্টাল ওশনোগ্রাফিক কমিশন মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: অফিস অব দ্যা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: কমিউনিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক এনগেজম্যান্ট মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: ন্যাচারাল সায়েন্স সেক্টর মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: ডিভিশন অব ইন্টারনাল ওভারসাইট সার্ভিসেস (হেপ কোয়টার্স), প্যারিস, ফ্রান্স ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: প্রায়োরিটি আফ্রিকা অ্যান্ড এক্সটার্নাল রিলেশনস মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: ডিজিটাল বিজনেস সলুশনস মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন

ইন্টার্নশিপ: গভর্নিং বডিস সেক্রেটারিয়েট মাল্টিপল, মাল্টিপল ইন্টার্ন।

আবেদনের প্রক্রিয়া

অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে।

