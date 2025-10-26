শিক্ষার্থী সম্মেলনে ব্র্যাক, ইউল্যাব ও শান্ত–মারিয়ামের জয়লাভ

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) তাদের বার্ষিক আয়োজন আন্তবিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করেছে। এবার ছিল আয়োজনটির ১১তম সংস্করণ। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি ২৩-২৪ অক্টোবর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলন ছিল ফেইরি টেলস ও লোকগাথা ঘিরে, যেখানে বাংলাদেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীরা তাঁদের সম্মিলিত একাডেমিক ও সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শন করেছেন।
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খান। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁরাই বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করবেন।
এরপর এ এফ এম আলাউদ্দিন খান প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজয়ীদের সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট, স্বীকৃতির সনদ ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির রোমানা রুহিন হৃদি অর্জন করেন সেরা গবেষণাপত্র পুরস্কার এবং ইউল্যাবের রাইসা আনান পান রানারআপ গবেষণাপত্র পুরস্কার। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ইউল্যাবের প্রযোজনা ‘The Rizzlers of Fairy Tales’-এ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির পরিবেশনা ‘What is Beauty and Who is the Beast?’ অর্জন করে রানার্সআপ পুরস্কার।
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যান্ড মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজের সহযোগী অধ্যাপক সরকার হাসান আল জায়েদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রাবিতা রহমান গবেষণাপত্রগুলো মূল্যায়ন করেন এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনাগুলো বিচার করেন সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ-লিটারেচারের চেয়ার অধ্যাপক আবদুস সেলিম ও ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যান্ড মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাডভাইজার অধ্যাপক রাজিয়া সুলতানা খান। বিজ্ঞপ্তি