জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে ‘কারিগরি কোর্স’ যুক্ত হচ্ছে

শিক্ষাক্রম সময়োপযোগী করার পাশাপাশি ‘কারিগরি কোর্স’ যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিতীয় বর্ষে অ্যাডভান্সড আইসিটি কোর্স এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে কর্মমুখী দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন কোর্স অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রস্তাবিত এই শিক্ষাক্রম নিয়ে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।
ওই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজেদের পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, দেশের অধিকাংশ কলেজের উচ্চশিক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে। অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ২৭৩। এসব কলেজে প্রায় ৪০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন, যা দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী মোট শিক্ষার্থীর ৭০ শতাংশ। তাঁদের বেশির ভাগই মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পুরোনো ও গতানুগতিক শিক্ষাক্রমের কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর তাঁদের বেশির ভাগই বেকার থাকেন। এর বড় কারণ দক্ষতার অভাব।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও এটুআই প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুর রফিক, ইউনিসেফ বাংলাদেশের ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ এমানুয়েল আব্রিউক্স, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য মো. লুৎফর রহমান।