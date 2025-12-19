শিক্ষা

বাউবির শনিবারের সব পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত আগামীকাল শনিবারের (২০ ডিসেম্বর ২০২৫) সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষাগুলোর তারিখ ও সময়সূচির জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল নোটিশ এবং ওয়েবসাইট অনুসরণ করতে হবে। আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর ২০২৫) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাউবি।

বাউবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আগামী ২০-১২-২০২৫ তারিখ, শনিবার অনুষ্ঠিতব্য সব পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।’

স্থগিত পরীক্ষাগুলোর নতুন তারিখ ও সময়সূচি যথাসময়ে জানানো হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল নোটিশ এবং ওয়েবসাইট অনুসরণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

