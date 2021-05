অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত ‘COVID-19 SITUATION IN BANGLADESH: HOW TO ADDRESS?’ শীর্ষক এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ মে রাত আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মো. লিয়াকত আলী সিকদার। মুখ্য আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ডা. কাজী তরিকুল ইসলাম, সদস্য, কোভিড-১৯–বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটি। এ ছাড়া আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড. গোলাম মো. মাদবর, মনমাউত ইউনিভার্সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ, ডা. গোলাম রাহাত খান, ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস, ইউকে।