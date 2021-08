আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কতখানি গণতান্ত্রিক

হেনরি নিউম্যানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি এ কারণে বিশিষ্ট যে তিনি Locke ও Mill-এর উপযোগবাদকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। লক ও মিলের মতে, শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো বাজারের উপযোগী দক্ষতা সৃষ্টি, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে। তাঁর লেখায় তিনি সর্বদা প্রবলভাবে ‘পরিমাপযোগ্য শিখনফল’ ধারণাটির বিরোধিতা করে বরং এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে শিক্ষাকে আসলে গতানুগতিক মূল্যায়নের অতীত এক প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করতে হবে। নিউম্যান যদিও বৃত্তিমূলক পেশার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তিনি চাইতেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কারিকুলাম এমনভাবে করা উচিত, যার মধ্যে বহু বিচিত্র অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে, যেন শিক্ষার্থী ও গবেষকরা মানব মনের কঠিনতম দার্শনিক প্রশ্নগুলো, সামাজিক সমস্যাগুলো এবং বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে নিউম্যানের উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতিটি এখনে যোগ করা হলো—

It is a great point then to enlarge the range of studies which a University professes, even for the sake of the students; and, though they cannot pursue every subject which is open to them, they will be the gainers by living among those and under those who represent the whole circle. This I conceive to be the advantage of a seat of universal learning... An assemblage of learned men, zealous for their own sciences, and rivals of each other, are brought, by familiar intercourse and for the sake of intellectual peace, to adjust together the claims and relations of their respective subjects of investigation. They learn to respect, to consult, to aid each other. (Newman cited in Lanford, Michael. "The Idea of a University ". The Literary Encyclopedia. First published 02 April 2019 [https://www.litencyc.com, accessed 01 August 2019.]).

কথাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ততার সমার্থক এবং নিউম্যানের এ উক্তি এই প্রতিধ্বনিই করে যে ‘the very name of University is inconsistent with restrictions of any kind’.