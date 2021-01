ছাত্র অবস্থায় আমরা যেসব ভুল করি

৪: কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলা

গুগলে যদি প্রশ্ন করি, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত? আই ফোনে সিরিকে জিজ্ঞাসা করি, সূর্য ডুবে গেল কেন? এদের উত্তর শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে যায়। আমরা ভাবতে থাকি! অথচ এই গুগল, সিরি—এগুলো আমাদের মতোই মানুষের ভিন্ন ও উন্নত চিন্তা ভাবনার ফসল।

বাগানে একটি আপেলগাছের নিচে বসে ভাবছিলেন এক বিজ্ঞানী। হঠাৎ করেই একটা আপেল টুপ করে পড়ল সেই বিজ্ঞানীর পায়ের কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় জাগল প্রশ্ন, আপেলটা নিচে পড়ল কেন? অন্য কোনো দিকে, অর্থাৎ ওপর দিকেও তো যেতে পারত!

এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিল যুগান্তকারী এক তত্ত্ব। জন্ম নিল মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের। এই গল্প কিন্তু সবার জানা। তবে শুধু গল্পটাই নয়, স্কুলপড়ুয়া প্রায় সব ছেলেমেয়েই জানে সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম—আইজ্যাক নিউটন।

তাই প্রশ্ন করার অভ্যাস জাগিয়ে তুলুন। অন্যরা কী বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। এমএসএফে কাজ করার সময় প্রতি মাসে আমাদের অনেক মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হতো। মিটিং শেষে বিদেশি প্রজেক্ট ম্যানেজাররা জিজ্ঞাসা করতেন, আপনাদের কারও কোনো প্রশ্ন আছে? একমাত্র আমিই সব সময় দাঁড়াতাম এবং প্রশ্ন করতাম আর সবার হাসির পাত্র হতাম। অনেকেই বলত কারও কোনো প্রশ্ন না থাকলেও সাঈদের একটা প্রশ্ন থাকবেই। এমনকি ম্যানেজাররা বলতেন, আমি জানি তোমার কাছে থেকে প্রশ্ন আসবে। আমি এগুলো কখনো তোয়াক্কা করতাম। কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর কারণে অনেক সমস্যার সমাধান হতো। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, He who asks questions remains a fool for five minutes, but he who does not ask, remains a fool forever.