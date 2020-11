জার্মানিতে স্কলারশিপের জন্য যা করতে হবে

জার্মানিতে ব্যক্তিগত ডক্টরেট প্রোগ্রাম ও কাঠামোগত ডক্টরেট প্রোগ্রাম করা যায়

যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পিএইচডি করার জন্য আবেদন করতে চান তাঁদের ফান্ডের সোর্স একটু ব্যতিক্রম। সাধারণত ফান্ডের ব্যাপারটা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হয়। তাঁদের জন্য ফান্ডিং ব্যবস্থা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন—

* নিজের দেশ থেকে স্কলারশিপ।

* জার্মান ফান্ডিং অর্গানাইজেশন (DAAD) থেকে স্কলারশিপ।

* বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রজেক্টের চাকরি। এ ক্ষেত্রে ফান্ড সরবরাহ করে বিভিন্ন কোম্পানি।

* বিশ্ববিদ্যালয় নয় এমন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি। যেমন—ফ্রাউন হোফার (The Fraunhofer-Gesellschaft), হেমহোল্টস অ্যাসোসিয়েশন অব জার্মান রিসার্চ সেন্টার (The Helmholts association of German Research Centers), ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট (The Max planck institute), লাইবনিস অ্যাসোসিয়েশন (Leibniz association)।

*কোনো জার্মান ব্যবসায়িক কোম্পানির কোনো প্রোজেক্টে চাকরি। যেমন: Bosch, BMW, Audi, Trinseo, Glaconchemie ইত্যাদি।

*নিজস্ব তহবিল।