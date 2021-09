ভাষাতত্ত্বের প্রতি আমাদের জাতীয় অবহেলা

প্রসঙ্গত, একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। ইউরোপে ভাষাচর্চার ইতিহাসে দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে Ascham এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে Montaigne Ges সপ্তদশ শতাব্দীতে Lock এবং Comenius ল্যাটিন কারিকুলাম সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন (Richards and Rodgers.2002. Pp-4)। সুতরাং ল্যাটিন শিক্ষার ইতিহাস যে ষোড়শ শতকের আগে থেকে, তা সন্দেহাতীত। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে ভাষা শিক্ষা? নিঃসন্দেহে আরও আগে থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জনক বলে স্বীকৃত পাণিনির চার হাজার সূত্রসংবলিত ‘অষ্টাধ্যায়ী’ ব্যাকরণ বিশ্বের প্রথম ব্যাকরণ বলে গৃহীত এবং ভাষা গবেষকদের এক বিপুল বিস্ময়ের বিষয়, যদিও আমরা তথাকথিত শিক্ষিত অনেকেই তাঁর খোঁজ রাখি না। সবচেয়ে আশ্চর্য যে এই যুগেও কোনো ব্যাকরণবিদের পক্ষে পাণিনির সূত্রের বাইরে গিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। সোস্যুর থেকে চমস্কি পর্যন্ত বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকেরা পাণিনি দ্বারা প্রভাবিত। আর আধুনিক কালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স উপমহাদেশে এক যুগান্তকারী অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন, যার ধারাবাহিকতা এ অঞ্চলের মানুষ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। জোন্স ব্রিটিশ-ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তা ছিলেন। সরকারি কাজের সূত্রে সংস্কৃত ভাষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এর সার্বিক উৎকর্ষ এবং ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে এর শব্দ ও ব্যাকরণের আশ্চর্য রকম মিল লক্ষ করে তিনি বিস্মিত হন। পরে ইউরোপের আরও অনেক ভাষাকে একইভাবে তুলনা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে আসেন, তাঁর পরীক্ষিত ভাষাগুলোর সৃষ্টি একই উৎস থেকে। এ সম্পর্কে জোন্সের বহুল ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি এখানে দেওয়া হলো, ‘The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident.’ (The Study of Language. George Yule.2017. Cambridge University Press. P-252.) |