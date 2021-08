শিক্ষায় চাপ নয়, দরকার অনুপ্রেরণা

দেশে প্রাথমিক শিক্ষাই এখন পর্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষাকে এখনো সর্বজনীন করা সম্ভব হয়নি। এখনো শিক্ষার প্রতিটি স্তর থেকে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ঝরে পড়ছে। এই হার কোনো কোনো স্তরে প্রায় এক–চতুর্থাংশ, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

এখন দরকার দেশের সব কিন্ডারগার্টেন থেকে শুরু করে সব স্তরের শিক্ষকের প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণের একটি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা। দরকার শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান, শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি জাগ্রত করা, নতুন নতুন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা। দায়িত্ব ও কর্তব্যসচেতন থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে—Value of teaching is learning from learners.