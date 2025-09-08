উচ্চশিক্ষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ফ্রি প্রশিক্ষণের সুযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (শসুসটিএসসিসি) নিবন্ধনের ভিত্তিতে সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে সংগীত, তবলা, চলচ্চিত্র, নাটক, উপস্থাপনা ও আবৃত্তি বিষয়ে নতুন ব্যাচে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এখানে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যায় পর্যন্ত শেখার সুযোগ পাবেন।

দরকারি তথ্য —
১. প্রশিক্ষণ হবে: রোববার থেকে বৃহস্পতিবার, প্রতিদিন।
২. প্রশিক্ষণ শুরু হবে: আগামী অক্টোবর ২০২৫ থেকে।
সংগীতবিষয়ক প্রশিক্ষণের সময়সূচি—
# সময়: বেলা ১১:৩০ মিনিট-বেলা ১টা
১. রোববার: সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা
২. সোমবার: দেশাত্মবোধক ও গণসংগীত
৩. মঙ্গলবার: উচ্চাঙ্গসংগীত
৪. বুধবার: দেশাত্মবোধক গণসংগীত
৫. বৃহস্পতিবার: লোকসংগীত।
# সময়: বেলা ৩টা-বেলা ৪টা ৩০ মিনিট
১. রোববার: রবীন্দ্রসংগীত
২. সোমবার: নজরুলসংগীত
৩. মঙ্গলবার: রবীন্দ্রসংগীত
৪. বুধবার: আধুনিক গান
৫. বৃহস্পতিবার: সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা।
নাটকবিষয়ক প্রশিক্ষণের সময়সূচি—
# সময়: বেলা ১১:৩০ মিনিট-বেলা ১টা
১. রোববার: টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয়,
২. সোমবার: টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র রচনা
৩. মঙ্গলবার: টেলিভিশন নাটকে ও চলচ্চিত্রে অভিনয়
৪. বুধবার: টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ
৫. বৃহস্পতিবার: টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয়।
# সময়: বেলা ৩টা-বেলা ৪টা ৩০ মিনিট
রোববার: মঞ্চনাটকে অভিনয়
সোমবার: মঞ্চনাটক রচনা
মঙ্গলবার: মঞ্চনাটকে অভিনয়
বুধবার: মঞ্চনাটক নির্মাণ
বৃহস্পতিবার: মঞ্চনাটকে অভিনয়

তবলাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সময়সূচি—        

# রোববার-বৃহস্পতিবার: বেলা ১১টা ৩০ মিনিট-বেলা ১টা ও বেলা ৩টা-বেলা ৪টা ৩০ মিনিট।
উপস্থাপনা ও আবৃত্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণের সময়সূচি—
# সময়: বেলা ৩টা-৪টা ৩০ মিনিট
১. রোববার: উপস্থাপনা, উচ্চারণ ও ব্যাকরণ,
২. বুধবার: পাঠ ও আবৃত্তি (একক, দ্বৈত ও সমবেত)।
জেনে রাখুন—
ফ্রি প্রশিক্ষণের নিবন্ধনের জন্য ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ফরম পূরণ করে তা অফিস চলাকালে নিজে শসুসটিএসসিসিতে এসে জমা দিতে হবে। ফ্রি প্রশিক্ষণের ফরম বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং শসুসটিএসসিসি অফিসে পাওয়া যাবে।
নাম তালিকাভুক্ত করতে—
রোববার থেকে বৃহস্পতিবার-সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
যোগাযোগ: সেকশন অফিসার, টিএসসিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

