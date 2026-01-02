বিসিএস ও বিভিন্ন পরীক্ষার্থী: স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে ১৮ তথ্য

# স্বল্পোন্নত দেশ নিয়ে ১৮টি তথ্য
১. LDC শব্দের পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: Least Developed Countries.
২. এলডিসির (স্বল্পোন্নত দেশের) যাত্রা শুরু হয় কবে থেকে?
উত্তর: ১৯৭১ সাল থেকে।
৩. এলডিসি থেকে গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে বের হয়েছে কয়টি দেশ?
উত্তর: আটটি দেশ।
৪. বাংলাদেশ প্রথম এলডিসি তালিকায় যুক্ত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৭৫ সালে।
৫. বাংলাদেশ এলডিসির তালিকায় যুক্ত হতে প্রচেষ্টা চালান কে?
উত্তর: প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।
৬. বর্তমান বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) রয়েছে কয়টি?
উত্তর: ৪৪টি।
৭. স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশগুলোও একধরনের কেমন দেশ?
উত্তর: একধরনের উন্নয়নশীল দেশ।
৮. স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ মূল্যায়নের সূচক কয়টি?
উত্তর: তিনটি।
৯. বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের তারিখ কবে নির্ধারণ হয়েছে?
উত্তর: ৪ নভেম্বর ২০২৬ সাল।
১০. এলডিসির ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছিল কোন দশকে?
উত্তর: ১৯৬০-এর দশকে।
১১. বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রাথমিক সুপারিশ পায় কত সালে?
উত্তর: ২০১৮ সালে।
১২. বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বে কোন খাত?
উত্তর: বাংলাদেশের রপ্তানি খাত।
১৩. সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অষ্টম দেশ হিসেবে এলডিসি থেকে উত্তরণ করে?
উত্তর: সাও টোমো অ্যান্ড প্রিন্সেপ।
১৪. এলডিসি থেকে বের হলে প্রথম লাভ কী হবে?
উত্তর: বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।