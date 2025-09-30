এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত মাদ্রাসাশিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম শুরু

বেসরকারি মাদ্রাসায় কর্মরত এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম এগিয়ে নিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শূন্য পদের তথ্য চেয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। এ জন্য আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে এমইএমআইএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের এক অফিস আদেশে গতকাল সোমবার এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের বদলি নীতিমালা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মাদ্রাসাপর্যায়ে শূন্য পদের হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সভাপতি, অধ্যক্ষ, সুপার, ইবতেদায়ি প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত প্রধানদের দ্রুত উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, শূন্য পদের তথ্য অনলাইনে পাঠাতে হবে dme.memis.gov.bd লিংকের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের জন্য আলাদা ব্যবহারবিধিও (ইউজার ম্যানুয়াল) সংযুক্ত করা হয়েছে।