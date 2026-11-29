আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ভারতের একদল শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগও পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেই স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভিসা। টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব দ্য শ্যাননের (টিইউএস) একটি মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ পাওয়া এবং ভিসার আবেদন করা ২৪ জন ভারতীয় শিক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট দলের প্রায় ৮৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ভিসা পাননি।
ঘটনাটি নিছক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখলে হয়তো এর তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝা যাবে না। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রত্যাখ্যান নিয়ে উদ্বেগের কথা সামনে আসছে। ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পরও ভিসা না পাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা শুরু করতে পারছেন না।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যও এটি আর্থিক ও শিক্ষাগত—দুই দিক থেকেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে। প্রশ্ন উঠেছে, আয়ারল্যান্ড কি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কঠিন গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে? নাকি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু পরিস্থিতির প্রতিফলন? পরিসংখ্যান, সরকারি বক্তব্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিজ্ঞতা একসঙ্গে বিবেচনা করলে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ার তিন দেশের পরিসংখ্যানে কী ইঙ্গিত মিলছে
আয়ারল্যান্ডের সংসদে ১২ নভেম্বর প্রকাশিত এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের স্টাডি ভিসার আবেদন ও অনুমোদনের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সংসদ সদস্য প্যাড্রেইগ ও’সুলিভান ২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি স্টাডি ভিসার আবেদন করা শীর্ষ ১০টি জাতীয়তার তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। সেই উত্তরে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে তিনটি দেশের ক্ষেত্রেই কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে।
ভারত
- ২০২৪ সালে আবেদন: ১৩,৬৮৪; অনুমোদন: ১০,৪৩৫।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ১১,১৩৫; অনুমোদন: ৯,১৩৫।
- ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন: ৭,৪৫৯; অনুমোদন: ৪,৮৫৬।
ভারতের ক্ষেত্রে আবেদনের সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় পরবর্তী বছর কমেছে। ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসের অনুমোদনের সংখ্যাও আগের দুই পূর্ণ বছরের তুলনায় কম। তবে ২০২৬ সালের তথ্য পূর্ণ বছরের নয়—তাই সরাসরি বছরভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না।
পাকিস্তান
- ২০২৪ সালে আবেদন: ২,৭৪৫; অনুমোদন: ৬৭০।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ২,৭০০; অনুমোদন: ১,১৫৩।
- ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন: ২,৯৮১; অনুমোদন: ৫৭৯।
পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসেই আবেদনের সংখ্যা আগের দুই পূর্ণ বছরের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু একই সময়ে অনুমোদনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এই ব্যবধান স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তৈরি করতে পারে—আবেদন বাড়লেও অনুমোদনের সংখ্যা কেন সেই অনুপাতে বাড়ছে না?
বাংলাদেশ
- ২০২৪ সালে আবেদন: ৬০৫; অনুমোদন: ১৯১।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ৪৪৪; অনুমোদন: ১৫৯।
- ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন: ৪৫৫; অনুমোদন: ২৫৮।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসে অনুমোদনের সংখ্যা ২০২৫ সালের পুরো বছরের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক একটি দিক। তবে আবেদন ও অনুমোদনের সময়পর্ব এক নয়—তাই এই সংখ্যাগুলোকে সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট বছরের আবেদনকারীদের সাফল্যের হার হিসেবে দেখা যাবে না।
দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের দেশগুলোর চিত্র কী বলছে
একই সংসদীয় উত্তরে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের আরও কয়েকটি দেশের তথ্য রয়েছে। সেগুলো বিবেচনায় নিলে আয়ারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভিসা ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে চীন, নাইজেরিয়া, তুরস্ক ও মঙ্গোলিয়ার পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য।
চীন
- ২০২৪ সালে আবেদন: ৩,৯৯৬; অনুমোদন: ৩,৬০৫।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ৩,৪৩৫; অনুমোদন: ২,৭৭৬।
- ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন: ২,৭৪৩; অনুমোদন: ২,২০০।
চীনের ক্ষেত্রে তিন বছরেই আবেদন ও অনুমোদনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসেও অনুমোদনের সংখ্যা ২ হাজার ২০০। অর্থাৎ এই সময়ে চীনা শিক্ষার্থীদের আবেদন ও অনুমোদনের পরিসংখ্যান ভারত বা পাকিস্তানের মতো একই ধরনের চিত্র তুলে ধরছে না।
নাইজেরিয়া
- ২০২৪ সালে আবেদন: ১,০৭৪; অনুমোদন: ৩৬৫।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ১,১১১; অনুমোদন: ৪৫৫।
- ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন: ১,৫৩২; অনুমোদন: ৩৩২।
নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে আবেদনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসেই আবেদন ১ হাজার ৫৩২-এ পৌঁছেছে। কিন্তু একই সময়ে অনুমোদনের সংখ্যা ৩৩২। এই তথ্যও দেখায় যে আবেদন বাড়লেই অনুমোদনের সংখ্যা একই অনুপাতে বাড়ছে, এমন নয়।
তুরস্ক
- ২০২৪ সালে আবেদন: ১,৮৪০; অনুমোদন: ৭০০।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ৯৬০; অনুমোদন: ৩৮৫।
- ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন: ৪৮৫; অনুমোদন: ৩৪২।
তুরস্কের ক্ষেত্রে আবেদনের সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসে অনুমোদনের সংখ্যা ৩৪২। এই পরিসংখ্যানও দেশভেদে আবেদন ও অনুমোদনের ভিন্ন প্রবণতা তুলে ধরে।
মঙ্গোলিয়া
- ২০২৪ সালে আবেদন: ১,৭৯৪; অনুমোদন: ১,৬০০।
- ২০২৫ সালে আবেদন: ১,১৭০; অনুমোদন: ৭৪৬।
২০২৪ ও ২০২৫ সালে মঙ্গোলিয়ার শিক্ষার্থীদের আবেদন ও অনুমোদনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে ২০২৬ সালের জন্য প্রকাশিত শীর্ষ ১০টি জাতীয়তার তালিকায় দেশটি নেই। এ ছাড়া সংসদীয় উত্তরে রাশিয়া, মিয়ানমার, কলম্বিয়া, কেনিয়া, মরক্কো ও ভিয়েতনামের মতো দেশের তথ্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, রাশিয়ার ক্ষেত্রে ২০২৪ সালে ৫৭১টি আবেদনের বিপরীতে ৫৪৪টি অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসে দেশটির ৩৪৫টি আবেদনের বিপরীতে অনুমোদন ছিল ৪১টি। অন্যদিকে ২০২৬ সালের তালিকায় ভিয়েতনামের ২৩৭টি আবেদনের বিপরীতে ২০৬টি অনুমোদনের তথ্য রয়েছে। মিয়ানমারের ক্ষেত্রে ২০২৫ সালে ৪৯৪টি আবেদনের বিপরীতে ২৪৭টি এবং ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসে ২১৪টি আবেদনের বিপরীতে ৬৬টি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই দেশগুলোর পরিসংখ্যান একসঙ্গে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন ও অনুমোদনের চিত্র সব দেশের ক্ষেত্রে এক রকম নয়। কোথাও আবেদন কমেছে, কোথাও বেড়েছে, আবার কোথাও অনুমোদনের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যাচ্ছে।
তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। সরকারি পরিসংখ্যানগুলো শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নয়; ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স, ফি প্রদানকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তৃতীয় স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সব ধরনের স্টাডি ভিসাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তা ছাড়া কোনো বছরে দেওয়া ভিসার সিদ্ধান্ত আগের বছরে জমা পড়া আবেদনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। ফলে একই বছরের আবেদন ও অনুমোদনের সংখ্যা ভাগ করে প্রকৃত অনুমোদনের হার বা প্রত্যাখ্যানের হার নির্ধারণ করা যাবে না। ২০২৬ সালের তথ্যও কেবল ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। তবু এই পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে একটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া কঠিন—আয়ারল্যান্ডের স্টাডি ভিসা ব্যবস্থায় দেশভেদে ভিন্ন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এসব পরিবর্তনের পেছনে আবেদনকারীর সংখ্যা, আবেদনপত্রের মান, কোর্সের ধরন, আর্থিক সক্ষমতা, ব্যক্তিগত যোগ্যতাসহ নানা বিষয় কাজ করতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রত্যাখ্যানের ঘটনাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে উদ্বেগ তৈরি হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।
সরকারের বক্তব্য বনাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিজ্ঞতা
এ আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সরকারের বক্তব্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিজ্ঞতার মধ্যে একধরনের ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। ১৫ নভেম্বর আরটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রত্যাখ্যানের কারণে আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলতি শিক্ষাবর্ষে আট মিলিয়ন ইউরোর বেশি সম্ভাব্য আয় হারানোর আশঙ্কা করছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মানস্টার টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি (এমটিইউ) প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থীকে ভিসা প্রত্যাখ্যানের কারণে পড়াশোনা স্থগিত বা বাতিল করতে দেখেছে। আটলান্টিক টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির (এটিইউ) ৯০ জন এবং টিইউ ডাবলিনের ১৪৪ জন ভর্তি নিশ্চিত হওয়ার পরও ভিসা না পাওয়ায় তাঁদের নির্ধারিত কোর্সে যোগ দিতে পারেননি। মেইনুথ ইউনিভার্সিটিও ৯৪টি ভিসা প্রত্যাখ্যানের খবর পেয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্বেগ শুধু আর্থিক ক্ষতিতে সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি কিছু কোর্সের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করছে। টিইউএসের প্রেসিডেন্ট ভিনসেন্ট কানান আরটিকে জানিয়েছেন, একটি মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া ২৪ জন ভারতীয় শিক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জনের ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিছু মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে বিচার মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হলো, শিক্ষার্থী ভিসার অনুমোদনের মানদণ্ড কিংবা আবেদন যাচাইয়ের পদ্ধতিতে কোনো নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়নি। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রতিটি আবেদন নিজস্ব যোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ভিসাপ্রক্রিয়া আবেদননির্ভর; গত দুই বছরে স্টাডি ভিসার আবেদনসংখ্যাও কমেছে। প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীদের আপিল করার সুযোগ রয়েছে বলেও মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
এখানেই সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে সংশয় তৈরি হওয়ার জায়গা। যদি যাচাই-বাছাইয়ের নিয়মে কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন এত বেশি প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছে? আবেদনকারীদের মধ্যে কি আগের তুলনায় এমন কোনো পরিবর্তন এসেছে, যা প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা বাড়াচ্ছে? নাকি যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এমন কিছু বাস্তব পরিবর্তন ঘটছে, যা আনুষ্ঠানিক নীতিগত পরিবর্তন হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি? এই প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সরকারের বক্তব্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিজ্ঞতা পাশাপাশি রাখলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মনে উদ্বেগ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নিয়ে সরকারের বৃহত্তর ভাবনা
আয়ারল্যান্ডের অভিবাসন ও আন্তর্জাতিক শিক্ষানীতি নিয়েও সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনা বেড়েছে। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন এসেছে।২০২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দ্য আইরিশ টাইমস জানায়, সরকার ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমানোর সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এমন উদ্বেগ রয়েছে যে কিছু মানুষ শিক্ষার্থী ভিসাকে আয়ারল্যান্ডে প্রবেশ করে কাজ পাওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহার করছেন।
এখানে অবশ্য একটি পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সরকারের আলোচনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স বা অন্যান্য উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রত্যাখ্যান—দুটি এক বিষয় নয়। একটির নীতিগত উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট অন্যটির সঙ্গে সরাসরি মিলে যায়, এমন প্রমাণ নেই। তবে বৃহত্তর অভিবাসন নীতিতে নিয়ন্ত্রণ ও যাচাই-বাছাইয়ের ওপর গুরুত্ব বাড়ার বিষয়টি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।
আয়ারল্যান্ডের আবাসনসংকট, জনসেবা ও অভিবাসন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের অংশ। তবে এসব চাপের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভিসা প্রত্যাখ্যান বাড়ছে—এমন সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো প্রমাণ এখনো নেই। বরং প্রশ্নটি হলো, সরকার কি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও বাছাইমুখী অবস্থানের দিকে এগোচ্ছে?
আনুষ্ঠানিক কোটা নেই, কিন্তু আশঙ্কা কি অমূলক
আয়ারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের প্রবেশের জন্য বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানভিত্তিক কোনো আনুষ্ঠানিক কোটা চালু হয়েছে—এমন তথ্য এখন পর্যন্ত সামনে আসেনি। সরকারও শিক্ষার্থী ভিসার মানদণ্ড পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করছে। ফলে কোনো গোপন কোটা বা নির্দিষ্ট দেশের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের অভিযোগ তোলা তথ্যসম্মত হবে না। কিন্তু বিষয়টি কেবল আনুষ্ঠানিক নীতির ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভিসা আবেদন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কঠোরতা, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ, কোর্স নির্বাচনের যৌক্তিকতা, শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আয়ারল্যান্ডে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য—এসব বিষয়ের গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। আবেদনকারীরাও জানেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেই ভিসা নিশ্চিত হয় না।
তারপরও যখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া ২৪ জনের মধ্যে ২১ জন ভিসা প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়েন, যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং যখন সংসদীয় পরিসংখ্যানে বিভিন্ন দেশের অনুমোদনের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যায়, তখন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।
হয়তো আয়ারল্যান্ডের সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সীমিত করার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু ভিসা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া যদি ক্রমেই কঠোর হয়ে ওঠে, তাহলে তার বাস্তব প্রভাব কি শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত করার মতো হবে না? আনুষ্ঠানিক কোটা না থাকলেও কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের ফলে কি কার্যত এমন একটি সীমাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে?এই আশঙ্কার উত্তর এখনই দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্বেগ, সরকারের বক্তব্য এবং সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখারও সুযোগ নেই।
আয়ারল্যান্ডের ভাবমূর্তি ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ
আয়ারল্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। ইংরেজিভাষী পরিবেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ—সব মিলিয়ে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার বহু শিক্ষার্থীর কাছে বিশেষ আগ্রহের জায়গা তৈরি করেছে।কিন্তু বিদেশে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পরিবারের সঞ্চয়, শিক্ষাঋণ, ভিসাপ্রক্রিয়ার খরচ, আবাসনের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। একজন শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিত করার পরও যদি শেষ মুহূর্তে ভিসা প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়েন, তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি পরিবারের ওপরও বড় চাপ তৈরি হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ফি অনেক প্রতিষ্ঠানের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ভিসা প্রত্যাখ্যানের কারণে শিক্ষার্থী ভর্তি কমে গেলে শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, কিছু কোর্সের ধারাবাহিকতাও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে এটি কেবল বিদেশি শিক্ষার্থীদের সমস্যা নয়; আয়ারল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা খাতের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। আয়ারল্যান্ড যদি আন্তর্জাতিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে চায়, তাহলে ভিসা যাচাইয়ের স্বচ্ছতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে তার কারণ যেন আবেদনকারীর কাছে যথাসম্ভব পরিষ্কার হয়, আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যেন শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও কোর্স পরিচালনার পরিকল্পনা বাস্তবসম্মতভাবে করতে পারে।
সবশেষে প্রশ্নটি থেকেই যায়—আয়ারল্যান্ড কি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আগের মতোই উন্মুক্ত থাকতে চায়, নাকি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তর নীতিগত ভাবনার মধ্যে উচ্চশিক্ষার পথটিও ধীরে ধীরে আরও সংকীর্ণ হয়ে আসছে? সরকারের বক্তব্য, ভিসার নিয়ম বা যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছে, ভিসা প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা বাড়ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে তাদের শিক্ষার্থী ভর্তি ও আর্থিক পরিকল্পনায়। এই দুই অবস্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি চীন, নাইজেরিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সম্ভাব্য শিক্ষার্থীরাও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। উদ্বেগের জায়গাটি তাই কোনো ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বা আনুষ্ঠানিক নীতিগত পরিবর্তন নয়; বরং পরিবর্তনটি ঠিক কোথায়, কীভাবে ঘটছে, তা স্পষ্ট হওয়ার আগেই তার প্রভাব অনুভব করতে শুরু করেছেন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা। আর সেই অনিশ্চয়তাই এখন আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে আসা অনেকের মনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করছে।
* লেখক: সৈয়দ আতিকুর রব। ই–মেইল syedatiqurrobbd@gmail.com
তথ্যসূত্র—
১. (আয়ারল্যান্ডের সংসদে ১২ নভেম্বর ২০২৬-এর স্টাডি ভিসা-সংক্রান্ত লিখিত উত্তর—প্রশ্ন ৮০২৭৮/২৬) (https://www.oireachtas.ie/en/debates/question/2026-11-12/326/)
২. [RTÉ, ১৫ নভেম্বর ২০২৬: Universities lose over €8m due to rise in student visa refusals](https://www.rte.ie/news/education/2026/1115/1599304-international-students-visa-refusals/)
৩. [The Irish Times, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬: State plans crackdown on English-language schools acting as ‘back door’ to work permits](https://www.irishtimes.com/politics/2026/02/16/state-plans-crackdown-on-english-language-schools-acting-as-back-door-to-work-permits/)