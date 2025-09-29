বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন বিশ্বের সেরা ২ শতাংশ গবেষকের তালিকায়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষক ও গবেষক এ বছর ২০২৫ সালের বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ সায়েন্টিস্ট-২০২৫ (ওয়ার্ল্ড টপ টু পারসেন্ট সায়েন্টিস্ট) তালিকায় স্থান পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক বিশ্বের প্রথম সারির চিকিৎসা ও বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশনা সংস্থা ‘এলসভিয়ার’ বিশ্বসেরা গবেষক তালিকা প্রকাশ করেছে।
বিশ্বসেরা গবেষক তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা হলেন
১. কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক এহসানুল কবীর,
২. কৃষি অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক মো. আক্তারুজ্জামান খান,
৩. কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবদুল মজিদ,
৪. প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো.তাহজিব-উল-আরিফ,
৫. উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কে এম গোলাম দস্তগীর,
৬. ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী মো. সাইফুল ইসলাম,
৭. মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক মো.তানভীর রহমান,
৮. একোয়াকালচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. ফজলে রোহানী,
৯. ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক মো. শাহজাহান,
১০. প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো আবদুল হান্নান,
১১. মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক এস এম লুৎফুল কবির এবং
১২. কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।
এই সম্মাননা প্রসঙ্গে কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক এহসানুল কবীর বলেন, ‘নিজের কাজের জন্য এমন স্বীকৃতি পাওয়া সত্যিই আনন্দের। সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। এই স্বীকৃতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক-গবেষকদেরও উৎসাহিত করবে।’