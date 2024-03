‘Essay’ তো লিখছি, কিন্তু সঠিক নিয়ম কি মানছি

Body Paragraph

Conclusion

ভালো Essay লেখার টিপস

উপরিউক্ত নিয়মগুলো লক্ষ রাখার পাশাপাশি Essay লেখার ক্ষেত্রে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কিছু বিষয়ে লক্ষ রাখা আবশ্যক। Essay লেখার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আপনার আগ্রহ এবং স্পষ্ট ধারণা আছে, এমন কোনো বিষয়কে নির্ধারণ করা উচিত। বিষয়টি যেন Broad এবং Common হয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে অবশ্যই বিস্তৃত হতে হবে এবং সেই বিষয় সম্পর্কে মানুষ পরিচিত বা অবগত, এদিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানুষ যদি পরিচিত না হয়, তবে তা বুঝতে পাঠকদের বেগ পেতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আলোচনাকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট বা পটভূমিসহ আলোচনা করতে হবে।

বিষয় নির্ধারণের পর, পুরো বিষয়টির আলোচনার একটি Thesis বা Central idea দাঁড় করাতে হয়। একজন লেখক পুরো আলোচনায় সেই Thesis বা Central idea-কে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এ ছাড়া আমরা Essay লেখার সময় কিছু Transition word ব্যবহার করতে পারি। এগুলো আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন মতামত প্রকাশে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বিভিন্ন sentence এবং para-র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনা করতে সাহায্য করে। যেমন and, again, and then, besides, equally important, further, furthermore, nor, too, next, what’s more, moreover, in addition, in short, above all, lastly, finally ইত্যাদি।