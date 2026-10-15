বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে শিক্ষার্থীদের পাশে এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোড

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন আছে, কিন্তু শুরু করবেন কীভাবে? কোন দেশে পড়বেন, নিজের যোগ্যতার সঙ্গে কোন কোর্স মানানসই, আবেদন কীভাবে করবেন কিংবা ভিসার প্রস্তুতি নেবেন কীভাবে—এমন প্রশ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে বাস্তব পরিকল্পনায় রূপ দিতে পাশে রয়েছে শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোড।
২৫ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ও ভিসা প্রস্তুতি পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সামনে থাকা বিকল্পগুলো বুঝতে এবং লক্ষ্য অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করা প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য।
ব্রিটিশ কাউন্সিল ও প্রথম আলোর আয়োজনে ১৬ ও ১৭ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬’। এ মেলায় অংশ নেবে এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোড। পাশাপাশি ১৬ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে অনলাইন আয়োজন। ফলে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা সরাসরি কিংবা অনলাইনে যুক্ত হয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার সুযোগ পাবেন।
বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিতে অভিজ্ঞ পরামর্শ
বিদেশে পড়াশোনার জন্য শুধু দেশ নির্বাচন করলেই হয় না; নিজের একাডেমিক ফলাফল, পছন্দের বিষয়, ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির শর্ত ও কোর্সের কাঠামো ভিন্ন হতে পারে। তাই সিদ্ধান্তের আগে প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা।
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোড। এসব গন্তব্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পার্টনার হিসেবে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। মেলায় শিক্ষার্থীরা প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন, কোর্সের উপযোগিতা, ভর্তির যোগ্যতা ও আবেদনসংক্রান্ত নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। নিজের আগ্রহ ও যোগ্যতার সঙ্গে কোন বিকল্পগুলো বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা যাচাই করারও সুযোগ থাকবে।
আবেদন, স্কলারশিপ ও ভিসা প্রস্তুতি
বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনের আগে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট, ইংরেজি ভাষাদক্ষতার শর্ত ও আবেদনের সময়সীমা সম্পর্কে জানা জরুরি। পাশাপাশি স্কলারশিপের সুযোগ, যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট শর্ত যাচাই করাও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্ভাব্য বাজেট বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
মেলায় এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোডের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রস্তুত, স্কলারশিপের সুযোগ ও ভিসা আবেদনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোডের পরামর্শ ও সেবা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। ভর্তির প্রস্তুতি কখন শুরু করা উচিত এবং সম্ভাব্য সময়সীমা মাথায় রেখে কীভাবে এগোনো যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করা যাবে। অভিভাবকেরাও পড়াশোনার সম্ভাব্য ব্যয় ও প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে পারবেন। এতে শিক্ষার্থী ও পরিবার উভয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাবেন।
প্রশ্ন নিয়ে আসুন, পরিকল্পনা সাজিয়ে নিন
আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন আছে, নিজের ফলাফল দিয়ে কোথায় আবেদন করা সম্ভব? পছন্দের বিষয়ে কোন কোর্সটি উপযুক্ত? স্কলারশিপের সুযোগ কীভাবে খুঁজবেন? ভিসার প্রস্তুতি শুরু করবেন কখন? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং নিজের সম্ভাবনাগুলো যাচাই করার মধ্য দিয়েই শুরু হতে পারে বিদেশে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা।
ফেয়ারে এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোডের অভিজ্ঞ পরামর্শকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে জেনে নিন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনা ও প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পছন্দের বিষয় ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য পথগুলো সম্পর্কে ধারণা নিন, প্রশ্ন করুন এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হোন। ২৫ বছরের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে বাস্তব পরিকল্পনায় রূপ দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি হতে পারে এই ফেয়ারই।
আপনার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে যাত্রা শুরু হোক সঠিক তথ্য ও পরিকল্পনা দিয়ে।