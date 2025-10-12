নারীদের জন্য চারটি কোর্সে আইটি প্রশিক্ষণ, সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই) ও দ্য এভারেস্ট আইটির যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় নারীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে কোর্স করানো হবে। দক্ষতা উন্নয়নের বিশেষ সুযোগ এবার নারীদের জন্য রয়েছে।
কোর্স সম্পর্কিত তথ্য—
১. সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে কোর্স করানো হবে
২. প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে ক্লাস হবে
৩. কোর্সটি তিন মাস মেয়াদি
চারটি কোর্স—
১. কম্পিউটার অপারেশন, লেভেল-৩
২. ফ্রিল্যান্সের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং, লেভেল-৩
৩. গ্রাফিকস ডিজাইন, লেভেল-৩
৪. ফ্রিল্যান্সের জন্য গ্রাফিক্স, ডিজাইন লেভেল-৩।
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা—
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস বা সমমান হতে হবে।
দরকারি তথ্য—
১. আসনসংখ্যা সীমিত
২. আগে আসলে আগে পাবে ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে
৩. প্রতি ব্যাচে ২৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র—
১. পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
২. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র
৪. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন কপি।
সুযোগ-সুবিধা—
১. কোর্স শেষে সরকারি সনদ দেওয়া হবে
২. ফ্রিল্যান্সকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে
৩. এনএসডিএ অনুমোদিত সনদপত্র প্রদান করা হবে
৪. চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে
৫. ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের বিশেষ সুযোগ রয়েছে।
অনলাইনে আবেদনের জন্য ওয়েবসাইটের লিংক: https://tinyurl.com/ymyt7775